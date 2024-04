kultura

Proslavili jubilej / Prepevajo že dve desetletji in še bodo

22.4.2024 | 10:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice zadnji dve leti vodi Tone Fink (na desni).

Šmarjeta - V cerkvi sv. Marjete so v soboto zvečer donele slovenske narodne pesmi. Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice je namreč ob jubileju, 20-letnici delovanja, povabil na slavnostni koncert in navdušil občinstvo.

Zbor, v katerem prepeva 18 pevcev, se je predstavil predvsem s slovenskimi narodnimi pesmimi, seveda pa v programu ni manjkala tudi kaka umetna pesem. Zadnji dve leti zasedba delujejo pod novim umetniškim vodstvom Toneta Finka in tudi ta je prinesel nekaj svežine in nove energije med pevce.

Zbor, ki poje štiriglasno, je prej vseskozi prepeval z zborovodjem Milanom Pavličem. Skupaj so prehodili zanimivo in lepo pot, je povedal dolgoletni predsednik Janez Turk, ki sodi med tiste člane, ki prepevajo od začetka. Zdaj ga vodi Milena Blatnik (na koncertu je ni bilo).

Najprej so se imenovali po Plastoformu

Ženski del Mešanega pevskega zbora PGD Zbure pod vodstvom Aleksandre Barič Vovk

Zbor se je prvih deset let imenoval po šmarješkem podjetju Plastoform, ki je bil vrsto let njihov sponzor, za kar so pevci hvaležni. Ker se je sodelovanje prekinilo in ker je zamrlo tudi delovanje šmarješkega kulturnega društva, pod okriljem katerega so prepevali, so postali samostojno društvo.

Jim pa Plastoform kot še nekateri drugi podporniki še vedno pomaga pri raznih projektih, ravno tako so v zboru hvaležni za podporo Občine Šmarješke Toplice. Pohvalnih besed o zasedbi, ki združuje ljubitelje petja zlasti iz šmarješke doline, nekaj pa jih je tudi iz okoliških občin, je bil na jubilejnem koncertu župan Marjan Hribar. Zboru je ob jubileju podeli županovo priznanje.

Pevci se vsak teden dobijo na vajah v prostorih župnišča in veseli bodo novih moči.

Prejeli Gallusove značke

Petra Nograšek je podelila Gallusove značke.

MePZ Šmarješke Toplice je v dveh desetletjih napredoval in popestril marsikak dogodek v domačem okolju. Kot pove Turk, so bili pred leti pobudniki revije dolenjskih pevskih zborov, ki so jo nekajkrat pripravili, v korona času pa je žal zamrla. »Letos, ko praznujemo jubilej, pa bomo revijo spet organizirali junija v času šmarješkega občinskega praznika,« pove Turk.

Ob 20-letnici delovanja so pevci prejeli jubilejne Gallusove značke na področju ljubiteljske vokalne glasbe. Častno značko, za več kot 40 let udejstvovanja, sta si »zaslužili« Anica Cugelj in Martina Hribar. Značke je izročila Petra Nograšek iz JSKD RS ter vsem nagrajencem položila na srce, naj vztrajajo v petju in ustvarjanju ter ostajajo zgled drugim.

Koncert so popestrili glasbeni gostje: pevska skupina Lavrencij z Rake in MePz PGD Zbure.

Ob koncu so zbrane pogostile članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev.

