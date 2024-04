dolenjska

Balkoni v cvetju / DSO Novo mesto z lionsi do novih rož

22.4.2024 | 10:50 | M. K.

Foto: DSO Novo mesto

Novo mesto - V počastitev Dneva zemlje so v Domu starejših občanov Novo mesto organizirali predajo donacije Lions kluba Novo mesto. Z njegovo pomočjo bodo v domu nakupili sadike za rože, s katerimi bodo, kot že tradicionalno, okrasili balkone stanovalcev.

Mateja Jerič prevzema donacijo.

Ker gre pri obeleževanju Dneva zemlje primarno za osveščanje glede varovanja okolja in velikega pomena, da lahko bivamo in delujemo v zelenem okolju oziroma, da si naravo približamo in jo ohranjamo, kolikor se le da, je DSO Novo mesto, kot sporoča, tudi letos aktivno pristopil k načrtovanju tega dne. Stanovalcem Doma, zlasti tistim, ki so v večini vezani na svoje sobe, namreč veliko pomeni urejenost njihovih balkonov, še posebej pa balkonske rože, za katere radi pridno skrbijo, in ki jim predstavljajo posebno obliko sprostitve in zadovoljstva.

Ob letošnjem Dnevu zemlje je tako Lions klub Novo mesto Domu starejših občanov Novo mesto doniral 1500 evrov za nakup sadik za rože, ki jih bodo zasadili v balkonska korita in jih postavili na balkone njihovih stanovalcev.

Dogodka se je udeležilo 12 predstavnikov Lions kluba Novo mesto, ki jih je sprejela in gostila direktorica DSO Novo mesto mag. Mateja Jerič s sodelavci. Zahvalili so se jim tudi člani Sveta stanovalcev DSO Novo mesto.

