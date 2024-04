kronika

S helikopterjem v UKC / FOTO: Na Novem trgu z avtom v kandelaber

22.4.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 19.34 je na Novem trgu v Novem mestu voznik z osebnim vozilom trčil v drog javne razsvetljave. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Sinoči na Novem trgu (Foto: FB PKD)

S helikopterjem v UKC

Včeraj ob 8.28 je na Radni, občina Sevnica, pristal helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor in iz ZD Sevnica prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Včeraj na Radni (Foto: PGD Sevnica)

Potresni sunek v bližini Reke in ob slovensko-hrvaški meji



Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v nedeljo ob 19.25 zabeležili potres magnitude 3,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 72 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini hrvaške Reke.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci na širšem območju južne Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

V ponedeljek ob 3.45 pa so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,3 v bližini Vrbja, ob slovensko-hrvaški meji.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vrbja, Črneče vasi in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu BLOKI KIDRIČEVA 5;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD IZA SPOMENIKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 1. TEŽKA VODA;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 5. HIŠE ZA TP 6.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:28 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL 1977;

- od 7:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SE PODGORJE ŠENTJERNEJ;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GABRSKA GORA 1998.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, izvod 4. PROSTOZRAČNO V DOLINO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije od 08:00 do 10:00 na območju TP HRASTOVICA NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE HRASTOVICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Gline jame nizkonapetostno omrežje Jalovec med 8. in 14. uro; na območju TP Ledgonje nizkonapetostno omrežje Dobrava med 8. in 14. uro; na področju nadzorništvo Krško mesto pa na območju TP Jablance Gorjanci med 10. in 14. uro.

