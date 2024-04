posavje

Poslanec Svobode se je zmotil / DZ bo odločal o pravici občin, da zavrnejo azilni center

19.4.2024 | 12:30 | STA; M. K.

Ljubljana - Odbor DZ za notranjo politiko je včeraj potrdil opozicijski predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki uvaja predhodno soglasje občine glede nastanitve migrantov ali vzpostavitve azilnega doma. Medtem ko so opozicijski poslanci zagovarjali svoj prav, pa so jim koalicijski očitali, da gre za še eno od njihovih "populističnih zgodb".

Predlog SDS je podprl tudi poslanec Gibanja Svoboda Dejan Süč, ki pa je nato povedal, da se je zmotil. (Foto: Jure Klobčar)

Predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki so ga v DZ vložili poslanci SDS, uvaja obvezno soglasje občinskega sveta pred sprejemom sklepa vlade o nastanitvi migrantov ali vzpostavitvi azilnega doma ali njegove izpostave na območju občine. Kot je na seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pojasnil Branko Grims (SDS), so nujno sejo odbora zahtevali zaradi odločitve vlade, da na Obrežju in v Središču ob Dravi organizira izpostavi azilnega doma.

V SDS so prepričani, da sklep vlade o organiziranju začasnih izpostav predstavlja visoko varnostno tveganje za lokalne prebivalce, poleg tega pa se vlada z njimi o tem ni pogovarjala. "To je konec slovenske samouprave," je dejal Grims. Po njegovih besedah člen o obveznem soglasju občinskega sveta pred sklepom vlade o nastanitvi migrantov, daje možnost lokalnim prebivalcem, da se zaščitijo pred samovoljo države.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je povedal, da vlada ne podpira predloga. "Začasna nastanitev prosilcev za azil ne more predstavljati lokalne zadeve, ki bi zadevala zgolj prebivalce določenega ozemlja. Zahtevano predhodno soglasje lokalnih skupnosti pred vzpostavitvijo izpostav azilnega doma bi po mnenju vlade lahko privedlo do onemogočanja vzpostavitve, posledično pa tudi do nespoštovanja tako evropske kot nacionalne zakonodaje.

Da gre pri zakonu za državno pristojnost, in ne pristojnost lokalne skupnosti, je v mnenju zapisala zakonodajno-pravna služba DZ. Po mnenju ZPS je neprimerno, da bi zakonodajalec soglasje uvedel na področju, ki ni samo državna pristojnost, ampak gre za področje skupne azilne politike, ki je v pristojnosti Evropske unije.

V razpravi so se poslanci tako koalicije kot opozicije strinjali, da bi lahko bila komunikacija med vlado in lokalnim prebivalstvom boljša. "Če bi se pogovarjali in vodili dialog, ne bi bilo teh nasprotovanj," je dejal Andrej Kosi (SDS) in dodal, da seja poteka na predlog tamkajšnjih občanov.

Da bi lahko bila komunikacija boljša, se strinja tudi Tamara Kozlovič (Svoboda). Prepričana je, da SDS igra na čustva ljudi in širi strah med njimi. "99 odstotkov migrantov zapusti Slovenijo, ki je zanje le prehodna država," je povedala. Andreja Rajbenšu (Svoboda) je povedala, da predloga oz. 29. člena ne bo podprla, ker je to "še ena izmed vaših populističnih zgodb".

Kljub nasprotovanju poslancev koalicije je bil predlog ob podpori poslanca Svobode Dejana Süča s sedmimi glasovi za in šestimi proti sprejet.

Kot pa je za N1 pojasnil Süč, se je zmotil.

