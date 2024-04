novice

Pritisnil mraz / Ledeno jutro: Izmerili kar - 6 stopinj Celzija, nevarnost pozebe ostaja

19.4.2024 | 12:30 | S. R.

Nad našimi kraji vztraja območje hladnejšega zraka. Kot napovedali meteorologi, smo danes zabeležili mrzlo jutro, pri čemer se je temperatura ponekod spustila pod ledišče.

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. Lavre)

Meteorologi so eno izmed najnižjih temperatur pričakovano izmerili v Babnem Polju, in sicer kar - 6,3 stopinje Celzija. Temperature pod lediščem so zabeležili tudi na več meteoroloških postajah na Gorenjskem in Štajerskem, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Pri Arsu ob tem opozarjajo, da se bo nad nami tudi v prihodnjih dneh zadrževala hladna zračna masa. »Okoli ledišča bo temperatura na nedeljsko jutro, še bolj jasna in hladnejša pa bo noč na ponedeljek. Žal se nevarnosti pred pozebo še nismo znebili,« so navedli.

Temperature na petkovo jutro.

Nevarnost pozebe

Že včeraj so pri Arsu posvarili, da lahko sovpadanje zgodnjega razvoja sadnega drevja in vdorov hladnega zraka povzroči poškodbe na rastlinah ali celo obsežnejšo pozebo. Polno odprti cvetovi koščičarjev in pečkarjev lahko pozebejo pri temperaturi zraka nižji od –2 stopinji Celzija, za mlade oplojene plodiče so usodne temperature zraka nižje od – 1 stopinje Celzija, še zaprti brsti pa pozebejo pri temperaturah pod –2 stopinji Celzija.

Še bolj občutljiva od pečkatih in koščičastih sadnih vrst sta po njihovih navedbah oreh in vinska trta. Odpirajoče cvetne brste oreha lahko poškoduje že ena negativna stopinja, če pa brsti že odganjajo, je lahko usodnih že nekaj desetink stopinje pod ničlo. Pozeba vinske trte v naših vinorodnih območjih običajno prizadene odganjajoče mladike in mlade liste, zanje so nevarne temperature pod -2 stopinji Celzija. Pomemben dejavnik za obsežnost poškodb je tudi trajanje izpostavljenosti brstov in cvetov nizkim temperaturam.

‹ nazaj