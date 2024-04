dolenjska

Abraham / FOTO: Novomeško Sožitje praznuje 50 let

19.4.2024 | 11:15 | M. Ž.

Sevno - Sožitje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, je včeraj na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma popoldne obeležilo 50-letnico delovanja. V njem se združujejo starši, strokovni sodelavci in drugi občani, ki želijo pomagati osebam z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju in jim omogočiti čim boljše vključevanje v okolje. »To so osebe, ki niso sposobne živeti povsem samostojno. Potrebujejo našo skrb in vodenje v vseh življenjskih obdobjih,« je v poudarila Anica Stanković, ki društvo vodi že dobrih 26 let.

Z leve: Ana Bevc, dolgoletna nepogrešljiva tajnica in gonilna sila društva Sožitje, član Tilen Vidic, ena bivših presednic Avguština Lah, dolgoletna in sedanja predsednica Anica Stanković in še ena od nekdanjih presednic Renata Bačer Slabe. (Foto: M. Ž.)

Kot je dejala, začetki društva za pomoč duševno prizadetim osebam sicer segajo v leto 1964, ko je bilo na pobudo Zveze Sožitje ustanovljeno regijsko društvo za Dolenjsko in Belo krajino, današnje Sožitje pa je bilo ustanovljeno spomladi deset let kasneje za območje takratne novomeške občine in tako še danes deluje na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna Peč, Straža, Dolenjske Toplice in Žužemberk. Trenutno šteje 660 članov, od tega je 170 oseb z motnjo v duševnem razvoju. Poleg Anice Stanković so društvo vodili Vika Avsec, ki je bila prva predsednica, Avguština Lah, Renata Bačer Slabe, za krtek čas Darka Pečnik in Janez Jankovič.

Lea Anžlovar je v imenu Mestne občine Novo mesto predsednici društva Anici Stanković ob jubileju izročila priznanje občine.

»V 50. letih smo razvili različne izobraževalne, rekreacijske in povezovalne programe. Namenjeni so dvigovanju kvalitete življenja tako osebam z motnjo v duševnem razvoju kot njihovim družinam. Druženje na programih nam vsem zelo veliko pomeni, predvsem izmenjava izkušenj in medsebojna podpora,« je povedala Anica Stanković, tudi sama mama dveh hčera z motnjo. Društvo je bilo pobudnik za ustanovitev delavnic pod posebnimi pogoji, dobrodelni koncert za VDC, razvojno ambulanto in skupaj z društvom Sonček za dnevni center CUDV Dolfke Boštjančič Draga. Med cilji v prihodnosti pa je izpostavila razvijanje novih dejavnosti in ustanovitev ambulante za popravilo zob v splošni anesteziji, kar je potreba že preko 15 let, a se vedno zatakne pri financiranju. »Tako, da dajmo vsi skupaj držati pesti, da se nam to enkrat uresniči. Ta ambulanta ne bi bila pomembna samo za Novo mesto, ampak za celo Dolenjsko in Belo krajino.«

Predsednica Zveze Sožitje Branka Perme je v nagovoru med drugim dejala, »da jim bo zveze pri doseganju njihovih plemenitih dejanja vedno v oporo, saj bomo le tako prišli do novih izboljšav in vsebin, ki so v korist oseb z motnjami in njihovim družinam.« Povabila jih je tudi na bližajoče volitve, ker imajo zdaj tudi njihovi člani volilno pravico.

Zbrane je pozdravila tudi predstavnica Mestne občine Novo mesto Lea Anžlovar in društvu ob visokem jubileju izročila priznanje občine.

Na koncu so vsi nastopajoči skupaj z Ansamblom Gašperja Kavška zapeli Slakovo Krka sanjava, ki je na nek način postala njihova himna.

V programu nadvse prijetne prireditve, katere niti sta skupaj z Alešem Kirnom pletli članici Vesna Hočevar in Vanda Jankovič, so nastopili uporabniki novomeškega varstveno delovnega centra, s pesmijo sta navdušila Sara Novak in Tilen Vidic, s plesom Anja Cimermančič, na harmoniko je lastno skladbo zaigral Žiga Zore, Urban Košir pa izvrstno na klavir. Za veselo razpoloženje je poskrbel Gašper Kavšek s svojim ansamblom, ki je dolgoletni prijatelj društva in jih razveseljuje na njihovih številnih prireditvah in dogodkih.

V avli je bila tudi razstava, ki jo je pripravila Ksenija Pejanovič. Na ogled so bile risbe, izdelki in fotografije članov Sožitja, otrok razvojnega oddelka Vrtca Pedenjped, učencev osnovne šole Dragotin Kette in varovancev dnevnega centra CUDV Dolfke Boštjančič Draga, enota Novo mesto, svojo stojnico z izdelki pa so postavili tudi uporabniki VDC Novo mesto.

