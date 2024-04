posavje

Izjemen razgled / Sveti Vid z razgledno ploščadjo vse bolj zanimiv

19.4.2024 | 13:40 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice/Sv. Vid - Priljubljena pohodniška točka je od letos bogatejša za novo pridobitev - razgledno ploščad, s katere se odpira izjemen razgled po dolini reke Save vse do Kamniško-Savinjskih Alp, Orlice in tudi preko meja naše države, na Hrvaško. Z enim pogledom je tako rekoč mogoče zaobjeti celotno brežiško-krško polje, so ob včerajšnjem uradnem odprtju zapisali na brežiški občini. S pomočjo močnega daljnogleda in povezljive kode si lahko obiskovalci sedaj ogledajo številne naravne in kulturne znamenitosti. Za projekt je Občina Brežice zagotovila 170.000 evrov, okoli 111.000 evrov naj bi sofinancirala država, gre za sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki so namenjena za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Dela na terenu so se začela decembra lani in bila končana konec marca.

Obiskovalci na ploščadi

Tehnično zahteven projekt je ob odprtju predstavil vodja projekta Roman Matjašič iz Občine Brežice. Poudaril je, da je bilo za ploščad potrebno urediti močne temelje, saj gre za strm teren. Koncept ploščadi je trajnosten, s vklapljanjem v okolico, zagotavlja varnost in funkcionalnost. Osnovna konstrukcija ploščadi je iz jeklenih profilov, jeklena je tudi ograja, ki hkrati varuje in omogoča pogled, tlaki so iz lesenih podnic avtohtonega lesa, iz kostanja in lesene podkonstrukcije. Na ploščadi je klop, daljnogled in 6-metrov visok drog za državno zastavo. Namen projekta razgledne ploščadi je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture in izboljšanje funkcionalnosti ter varnosti, dvig zavesti o pomembnosti naravne in kulturne dediščine ter njeno vključevanje v ponudbo aktivnega turizma, sporočajo z občine.

Predsednik sveta KS Čatež ob Savi Alojz Škrabl se je zahvalil občini za posluh in uvrstitev projekta v proračun. Dejal je, da je Sveti Vid tista točka, ki jo verjetno obišče največ obiskovalcev občine. Ob tem je spomnil na pokojno podžupanjo Milo Levec, ki je vseskozi podpirala ta projekt. »Verjamem, da bi danes prav ona najglasneje ploskala novi pridobitvi, zato je prav, da se je spomnimo,« se je v svojem nagovoru poklonil njenemu spominu.

Župan Ivan Molan je predstavil potek projekta od ideje do uresničitve: »Že kar nekaj časa je bila pobuda tako krajevne skupnosti kot turističnega društva, da se uredi razgledna ploščad. Takrat se je zbiralo več variant izvedbe ploščadi kot projekta participativnega proračuna. Zaradi zahtevnosti gradnje pa je projekt hitro presegel finančna sredstva participativnega proračuna in na občini smo iskali dodatna sredstva zanj. Sveti Vid postaja vse bolj zanimiv tako za obiskovalce kot razgledna točka in tudi kot sprehajalna pot.« Župan se je zahvalil Župniji Čatež ob Savi in Kmečki zadrugi Brežice za brezplačno pravico graditi, saj stoji ploščad na zemljišču v njuni lasti.

Župan

Čateški župnik Jože Pacek je novo pridobitev blagoslovil in izrazil veselje nad razgledno ploščadjo, ki stoji v neposredni bližini cerkvice Svetega Vida. Dejal je, da je bila romanska cerkev pomembna za naše prednike, ki so jo po vojni z lastnimi močmi obnovili in rešili pred uničenjem. Zgrajena je na kraju, ki je bil pomemben za stara ljudstva, Slovani so tu častili svoja božanstva.

V sklopu dogodka so sodelavci Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice predstavljali aktivnosti centra in osveščali o pomenu gibanja. »Narava je najboljša apoteka,« se je nasvetom pridružil tudi župnik Jože Pacek. Za kar najboljše vzdušje na prireditvi je z glasbenim programom poskrbel Damjan Žerjav s harmoniko, so še sporočili z Občine Brežice.

Čestitke

