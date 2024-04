dolenjska

Letos lažje dihajo / Postavili štiri nova avtobusna postajališča

18.4.2024 | 14:00 | R. N.

Trak so včeraj skupaj z otroci prerezali župan Tomaž Ramovš, ravnatelj OŠ dr. Pavla Lunačka Jože Tratar in Jožica Povše iz Razvojnega centra Novo mesto.

Šentrupert - Občina Šentrupert je postavila štiri nova avtobusna postajališča, in sicer v Prelesju, Dolenjih Jesenicah, na Veseli Gori in pri osnovni šoli v Šentrupertu, kjer je včeraj potekala tudi krajša slovesnost.

Župan Tomaž Ramovš je izpostavil, da tudi takšni manjši projekti doprinesejo k razvoju kraja. »Z novimi avtobusnimi postajališči smo poskrbeli za najmlajše, da bodo še bolj varno čakali na avtobus. Pa tudi kolesarji, se bo lahko ustavil pod temi nadstrešnicami. Vesel sem, da smo skupaj z Razvojnim centrom in Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina uspeli zagotovili financiranje. Vrednost investicije je znašala dobrih 22.000 evrov, od tega smo pridobili kar 80 odst. nepovratnih sredstev od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,« je povedal župan.

Novo avtobusno postajališče v Šentrupertu.

Občino so v zadnjih letih bremenili dolgovi iz preteklosti. Veliko denarja je šlo za njihovo poplačilo, zato investicij skorajda ni bilo. A kot pravi Ramovš, letos precej lažje dihajo. Načrtujejo urediti novo vrtino Kamnje, s katero bodo zagotovili ustrezno pitno vodo za prebivalce Šentruperta in okoliških vasi. To bo eden največjih letošnjih projektov. »S Komunalo Trebnje, ki je naš izvajalec javne gospodarske službe, usklajujemo aktivnosti, da bomo naložbo lahko izvedli. V prihodnje se bomo lotili tudi obnove vodovoda na Bistrici in Rožni dolini,« je povedal Ramovš.

Na obnovo čakajo tudi nekateri odseki lokalnih cest, kar se na občini dobro zavedajo. Po besedah župana bi za to potrebovali vsaj milijon evrov, a toliko denarja nimajo. »Naše cesto omrežje je zelo razpršeno, vseh odsekov v kratkem času ne bomo uspeli obnoviti. Treba bo iti korak za korakom. Na eni od naslednjih sej bodo svetniki odločili, kateri odseki bodo prvi prišli na vrsto. Naredili bomo vrstni red, ki se ga bomo držali,« je o načrtih za obnovo lokalnih cest povedal župan.

Ob tem je dodal, da tudi z direkcijo za infrastrukturo usklajujejo aktivnosti za gradnjo krožišč v Slovenski vasi in Prelesju, kjer poteka državna cesta. »Glede na doseganje pogovore verjamem, da bomo predvidene naložbe realizirali.« Občina bo morala za gradnjo pločnikov in druge javne infrastrukture prispevati svoj delež iz občinskega proračuna. Kdaj bodo tam stroji zabrneli, pa še ni natančno znano.

