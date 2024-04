kultura

Sem glasba, sem mesto / Manja je bila prvi vrhunec, drevi lanski nagrajenci

18.4.2024 | 10:00 | I. V.

Novo mesto - V ponedeljek se je v Novem mestu začel tradicionalni festival resne glasbe in opernega petja Sem glasba, sem mesto. Po ponedeljkovem nekoliko bolj sproščenem večeru tanga se je v torek someščanom predstavila violinistka Manja Slak, drevi pa bodo na oder stopili nagrajenci lanskega tekmovanja v opernem petju in samospevih.

Manja Slak in Beáta Ilona Barcza. (Foto: M. Novak)

V prvem delu svojega koncerta je Manja Slak, sicer prva violina Slovenske filharmonije, igrala ob klavirski spremljavi Beáte Ilone Barcza, po odmoru, v katerem je nastopil pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine, pa se jima je za zaključek pridružila še čelistka Zala Vidic, s katero je Manja, ko sta bili še učenki novomeške glasbene šole, igrala v klavirskem triu Sensibile, ki je bil izjemno uspešen tudi na mednarodni ravni, klavir pa je tedaj z njima igrala Ana Čop, ki je pozneje zamenjala "instrument" in se posvetila jazzovskemu petju.

Kot rečeno, bo drevi v Kulturnem centru Janeza Trdine na vrsti koncert lanskih udeležencev tekmovanja in jutri koncert udeležencev letošnje mojstrske delavnice pod vodstvom priznane sopranistke, solistke in pedagoginje Snežane Nene Brzaković.

V soboto se bo festival končal z gala večerom opernih arij in samospevov oziroma finalom najboljših na 6. mednarodnem pevskem tekmovanju v samospevu duo in operi, na katero se je letos prijavilo 27 pevcev iz desetih držav, med drugim tudi iz Koreje, Brazilije, Ukrajine, Rusije in Latvije.

