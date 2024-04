družabno

Odlična ideja / Košara velikanka AKŽ Tržišče

18.4.2024 | 09:30 | Tekst in foto: Fani Borštnar

Članice Aktiva kmečkih žena Tržišče so za velikonočno soboto pripravile prav posebno atrakcijo s košaro velikanko. K sodelovanju so povabile še krajane iz spodnjega dela Tržišča, ki so za blagoslov velikonočnih jedi uporabili kar to nenavadno košaro. Na prikolici jo je z Malkovca pripeljal Mirko Kukec, skupina petih članic aktiva (na fotografiji) pa jo je okrasila z zelenjem in cvetjem in nato vanjo zložila vse košarice z velikonočnimi dobrotami, namenjene blagoslovu.

Nad košaro velikanko so bili še posebej navdušeni otroci, ki so jo z zanimanjem občudovali, zatem pa so jo ob pomoči odraslih na deski s kolesci v sprevodu odpeljali v župnijsko cerkev.

Košara je zdaj shranjena pri Kukčevih, saj je njena lastnica Mirkova snaha Jasmina iz Tržišča. Košaro, premera meter in pol, je namreč podedovala po pokojnem dedku s Suhorja pri Dolenjskih Toplicah, ki jo je izdelal leta 2000 in vanjo vložil kar 180 ur dela pa tudi veliko veselja in ljubezni. Košara velikanka je imela poseben prostor na Ribniškem sejmu, kjer je dedek kot rokodelec sedel ob njej in pletel manjše košare za prodajo ali pa zgolj za okras. Zdaj družina Kukec upa, da bi košara velikanka, ki je še danes zelo dobro ohranjena, svoj prostor našla celo v Guinnessovi knjigi rekordov.

