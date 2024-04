posavje

Energetika / Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično znanje

17.4.2024 | 10:40 | M. K.

Krško - V Kulturnem domu Krško je v organizaciji GEN energije in Nuklearne elektrarne Krško (NEK) včeraj potekalo že 11. tekmovanje Mladi genialci. Tekmovalo je 17 ekip s posavskih osnovnih šol, v napetem finalu pa so največ znanja o energetiki pokazali učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.



Šolske ekipe s po tremi učenci so na tekmovalnem odru, kot so sporočili iz GEN energije, navdušile s poznavanjem energetskih tem in mladostno energijo. Po napetih uvodnih predtekmovalnih krogih se je v finalu najbolje izkazala učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško Alex, Nataniel in Samo pod mentorstvom Brine Lukež. Drugo mesto so zasedli učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica Tijan, Tomaž in Aljaž pod mentorstvom Valentine Mlakar in Gizele Škoda, tretje mesto pa ekipa OŠ Brežice Nika, Robert in Miha pod mentorstvom Brede Majcen.

Mlade ume so na zaključnem kvizu bodrili navijači, mentorji in ravnatelji. Spodbuden je bil tudi pozdrav predsednika uprave NEK Gorazda Pfeiferja, ki je poudaril pomen kviza o energetiki kot temi, ki je nepogrešljiva za naš način življenja: »Električna energija za naš vsak dan ni samoumevna ampak je vse bolj dragocena dobrina, brez katere ne gre. Da bi lahko ravnali prav, potrebujemo znanje in razumevanje pomena energije; le tako bomo vsi skupaj opremljeni za reševanje energetskih izzivov ter pripravljeni na naslednje korake. Želim si, da bi se našim izkušenim ekipam jedrskih strokovnjakov na tej poti v prihodnosti pridružili tudi vi. Veseli bomo, če vas pot življenja zanese na področje energetike.«

Mladim je besede spodbude v poslanici namenil tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan: »V Skupini GEN našemu temeljnemu poslanstvu – zagotavljanju zanesljive, konkurenčne, okolju prijazne in k odjemalcem usmerjene oskrbe z energijo – vselej pridružujemo tudi odgovornost do kakovostnega ozaveščanja vseh generacij o energetskih temah. Na projekt Mladi genialci smo še predvsem ponosni, saj z njim pomembno prispevamo k širjenju in poglabljanju znanja mladih o energetiki kot temelju sodobne družbe. Iskrene čestitke vsem sodelujočim!«

S projektom Mladi genialci razumevanje energije ter njene vrednosti za družbo in posameznika v GEN energiji krepijo že 11 let. Mlade spodbujajo k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti. ''Verjamemo, da je razumevanje teh vsebin nujno za sprejemanje dobrih in odgovornih odločitev o tem, kakšna bo naša skupna energetska prihodnost,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

Finala v Krškem se je udeležilo 17 ekip s skupno 51 tekmovalci

V šolskem letu 2023/24 se je na tekmovanje prijavilo skupno 17 posavskih osnovnih šol. Učenci so svoje znanje nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 150 se jih je udeležilo delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja.

Na zaključnem kvizu so sodelovale naslednje šole: OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Bizeljsko, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Boštanj, OŠ Brežice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Globoko, OŠ Raka, OŠ Koprivnica, OŠ Kozje, OŠ Krmelj, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Podbočje, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Velika Dolina, OŠ XIV. divizije Senovo in OŠ Bistrica ob Sotli.

