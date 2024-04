dolenjska

Mali raj za naturiste / PZA bo lahko zrasel v butični kamp za naturiste

17.4.2024 | 14:30 | M. Žnidaršič

Dolenje Polje - Na idilični jasi ob reki Krki v Dolenjem Polju je Jože Bradač pod družinsko hišo ter avtoelektričarsko in mehanično delavnico pred desetletjem uredil prvo in edino postajališče za avtodome (PZA) za naturiste v Sloveniji, poimenovano Mali raj. Njegovo zgodbo je začel pisati že kakšnih deset let prej, s spremembo in dopolnitvijo občinskega prostorskega načrta (OPN), ki so ju občinski svetniki potrdili na seji konec marca, pa se odpira možnost, da se bo PZA lahko razvil v kamp za naturiste.

Jože Bradač s sinom Borutom in hčerko Katjo (Foto: osebni arhiv)

Kot je za Dolenjski list po seji pojasnil domači župan Franc Vovk, se je postopek spreminjanja OPN za turistično območje Mali raj začel že leta 2018 na pobudo lastnika, ki je postopek tudi financiral. »Občina je takrat ocenila, da je smiselno podpreti ta razvojni projekt, in je v vsem tem času nastopala kot koordinatorica. Turizem je glavna gospodarska panoga v občini, zato je vsaka oblika dodatne ponudbe ali pa posodobitev obstoječe dobrodošla,« je dejal.

S spremembo OPN bodo Bradačevi na jasi ob Krki iz prvega postajališča za avtodome za naturiste v Sloveniji naredili kamp – Želja stara skoraj 20 let, postopek trajal sedem let – Jože v pokoj, posle prevzela sin Borut in hči Katja

