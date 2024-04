družabno

Jerica Kozole / Nova koncertna mojstrica

17.4.2024 | 13:00 | Tekst: Renata Mikec

Violinistka Jerica Kozole, nekdanja učenka Glasbene šole Krško, zdaj pa akademsko izobražena glasbenica, je postala nova koncertna mojstrica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Med drugim je tudi članica godalnega kvarteta Bêlebend, ki z nastopi vselej navduši ljubitelje klasične glasbe. Jerica, doma iz Leskovca pri Krškem, si želi, da bi simfoniki RTV Slovenija še naprej dosegali izjemne uspehe in ob odličnem koncertiranju doma in v tujini nadaljevali dolgoletno tradicijo.

Omenjeni orkester je začel delovati leta 1955 pod dirigentskim vodstvom violinskega virtuoza in skladatelja Uroša Prevorška in koncertnega mojstra Cirila Veroneka. Njihov repertoar je vsa leta zelo raznovrsten. Igrajo namreč glasbo od baroka do moderne simfonične glasbe, opere, oratorije in kantate pa tudi scensko in filmsko glasbo, po večini s poudarkom na ustvarjalnosti domačih skladateljev. Delo orkestra ima svoj namen tudi v bogatenju slovenskega glasbenega arhiva, ki ga Radio Slovenija vzdržuje vse od začetkov svojega delovanja in pomeni zakladnico slovenske glasbene kulture.

