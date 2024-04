dolenjska

Odprtje Kluba LokalPatriot / FOTO: Težko pričakovano, glasno in veličastno

13.4.2024 | 13:40 | I. Vidmar; foto I. V. in Jaša Pelko

Novo mesto - Po letih čakanja in pogosto nič kaj vzpodbudnih novic je novomeška mladež končno dočakala odprtje tako težko pričakovanega klubskega koncertnega prizorišča mladinskega kluba LokalaPatriot na Novem trgu v prostorih nekdanjih klubov oziroma diskotek Marshall in Atlantis.

Vzdušje je bilo imenitno. (Foto: Jaša Pelko)

Odprtje je bilo veličastno, brez nepotrebnih patetičnih otvoritvenih govorov, a z nastopom trenutno najbolj vročih novomeških bendov. Občinstvo je ogrel Gašper Turk s svojim Plateaujem, ki se je tokrat za razliko od svoje glasbe na posnetkih predstavil v trši, bolj rockerski izvedbi. Potem pa je šlo do konca. Z zasedbo MRFY seveda, ki je tudi tokrat dala vse od sebe, kar še posebej velja za frontmena Gregorja Strasbergarja, ki je ves čas spretno nagovarjal občinstvo, ki je z njim in velikokrat tudi namesto njega pelo, plesalo in uživalo. Vzdušje je bilo imenitno, primerljivo s tistim, kakršnega se spomnimo iz prvega LokalPatriota v nekdanji občinski menzi v že zdavnaj porušeni stavbi tako imenovane Nove občine na Novem trgu. Da je bilo vzdušje res na visoki ravni, pa dokazuje tudi fotoreportaža z odprtja, ki jo je za Dolenjski list posnel mladi novomeški fotograf Jaša Pelko.

Ema Koncilija, ki je lani prevzela vodenje zavoda LokalPatriot, je s svojo ekipo prostovoljcev nalogo opravila z odliko in veselimo se lahko, kaj vse še nam bodo pripravili v naslednjih mesecih.

Zaradi prehitro razprodanega sinočnjega koncerta bo drevi sledila ponovitev. Ob istem uri na istem mestu.

