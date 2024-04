bela krajina

8.4.2024 | 14:30

Marčevski protest v Metliki (Foto: arhiv; Občina Metlika)

Poklical nas je bralec iz okolice Metlike, ki ne more pozabiti metliškega protesta, na katerem so občani zahtevali, da jim je tudi v prihodnje na voljo takšna organizacija nujne medicinske pomoči, kot so jo imeli doslej, torej 24 ur na dan vse dni v letu. »Ne morem sprejeti obljube z ministrstva za zdravje, da gre za enoletno prehodno obdobje, kar pomeni, da nam bodo lahko čez eno leto nujno medicinsko pomoč ukinili. Smo mi na podeželju res manj vredni kot v večjih mestih? Namesto da bi tistim, ki smo pripravljeni živeti na obrobju in povrhu vsega še ob državni meji, država ponudila kakšno ugodnost, samo gleda, kje nas bi lahko udarila. Mar ne plačujemo prispevkov in davkov kot drugi državljani?« je bil razburjen Belokranjec.

Ob tem je omenil še, da se poleti v občini precej poveča število začasnih prebivalcev na račun kopalcev ob Kolpi, ki prav tako potrebujejo zdravniško pomoč. »Da ne omenjam zelo prometne tranzitne ceste čez Gorjance, ki je ena najnevarnejših v Sloveniji, zato so pogoste prometne nesreče, tudi hude, pri katerih je zdravniško posredovanje zelo nujno in marsikdaj odločajo ne le minute, ampak tudi sekunde,« je opozoril.

»Županja Martina Legan Janžekovič je v nagovoru na protestu dejala, da se bomo, če nam država ne bo prisluhnila, zatekli k državni nepokorščini. Slišal sem enega od stavkajočih, ki je predlagal zaprtje mejnega prehoda. Strinjam se z njim,« je jezno dejal klicatelj.

