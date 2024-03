V Krki razglasili mlade talente leta 2023

28.3.2024 | 10:00

Fotografije: Krka d.d.

Iza Simona Udovč

Tjaž Djaip Bartolj

Val Hribar

Novo mesto - V Krki so tudi letos izbrali tri odlične mlade posameznike, uspešne na športnem in kulturnem področju, ter jim podelili priznanje Krkin talent leta 2023. Prejeli so jih Tjaž Djaip Bartolj iz Atletskega kluba Krka Novo mesto, Val Hribar iz Košarkarskega kluba Krka in Iza Simona Udovč iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Krkina priznanja za športne ali kulturne dosežke je prejelo 15 mladih članov društev in ustanov. Sedmim zaslužnim posameznikom pa so za izjemen prispevek k razvoju in delovanju društva ali ustanove, dolgoletno uspešno, predano in ustvarjalno delo, spodbujanje k sodelovanju in spoštovanju, aktivno vlogo pri predajanju znanja in vrednot mladim ter dejavno predstavljanje sponzorja podelili posebne zahvale. Poleg tega so tudi letos razglasili Krkino super punca in Krkinega super fant leta. To sta postala Nika Drkušić iz Odbojkarskega kluba TPV Volley Novo mesto in Nejc Peterlin iz Kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto.

Tema letošnjega srečanja Krkinih sponzorirancev je bila agilnost oziroma gibkost, ki jo, kot so zapisali v Krkinem sporočilu za javnost, potrebujemo tako v poslovnem svetu kot tudi v športu in kulturi. Gre za hitro odzivnost, prilagodljivost in doseganje rezultatov. V slavnostnem nagovoru je Matevž Šuštaršič, član Atletskega kluba Krka Novo mesto in prejemnik priznanja Krkin talent leta 2018, poudaril: »Na vaši poti vas bo presenetilo ogromno stvari, naj bodo to poškodbe ali kakšne druge težave, s katerimi se boste soočili. Tu je sposobnost za hitro prilagajanje zelo pomembna. Biti agilen pomeni biti mentalno prisoten, sposoben hitro razmišljati in se odzivati na nepredvidljive spremembe igre. To je ključna veščina, ne samo na športnem igrišču, ampak tudi v življenju.« Kako pomembna je za uresničevanje ciljev, so mladi predstavniki društev, klubov in drugih ustanov včeraj spoznali tudi prek uspešnih zgodb nagrajencev in osrednje gostje prireditve Pie Babnik, ene najperspektivnejših mladih golfistk na svetu.

Kot je na srečanju povedala Ljudmila Kastelec iz Službe za odnose z javnostmi, v Krki podpiramjo predvsem klube in ustanove, ki v svoje vrste privabljajo številne mlade ter jih z vzgojo in prostovoljnim delom usmerjajo k zdravemu življenjskemu slogu, timskemu duhu, vztrajnosti in zdravi zmagovalni miselnosti. So generalni ali glavni pokrovitelj 24 klubov, društev in ustanov, med katerimi jih kar 17 nosi Krkino ime. Da bi skupaj krepili te vrednote, pomembne za napredek vsake družbe, so predstavnike klubov in društev že osmič pozvali, da v svojem okolju poiščejo uspešne posameznike, stare do 18 let, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi dosežki.

Krkini talenti leta 2023

Prejeli so 18 predlogov za Krkin talent leta 2023. Šestčlanska strokovna komisija s športnega in kulturnega področja je imela pri izbiri najboljših, kot pravijo v Krki, težko delo. Glavna merila so bila uspešnost na klubskih, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, pa tudi sodelovanje, poštena igra, zdrava tekmovalnost, spoštovanje in strpnost ter dejavno predstavljanje sponzorja. Poleg dosežkov je pomemben tudi posameznikov zgled sovrstnikom v šoli in pri obšolskih dejavnostih ter na področju dobrodelnosti. Vse to so odlike, ki prejemnike priznanja Krkin talent leta ločujejo od drugih.

Priznanje Krkin talent leta 2023 so letos torej prejeli trije izjemni mladi posamezniki.

IZ OBRAZLOŽITEV

Tjaž Djaip Bartolj, Atletski klub Krka Novo mesto

Tjaž kljub kratki športni karieri dosega izjemne rezultate. V letu 2023 je bil kar šestkrat državni prvak (kategorija U-18, 1500 m; kategorija U-15, dolgi teki, 10.000 m; kategorija U-18, 3000 m; kategorija U-18, 2000 m zapreke; kategorija U-18, cestni tek na 10.000 m; kros, 4000 m), enkrat pa pokalni prvak (kategorija U-18, 2000 m zapreke).

Na prvenstvu Slovenije v daljši tekih (10.000 m) je na stezi izboljšal tudi klubski rekord. Že v prvem letu je v kategoriji U-18 v disciplini 2000 m zapreke dosegel normo za mednarodna tekmovanja. Uvrstil se je tudi na Olimpijski festival evropske mladine, na katerem je kljub poškodovanemu gležnju osvojil 17. mesto. Dosegel je tudi normo za letošnje evropsko prvenstvo U-18, na balkanskem prvenstvu pa je v kategoriji U-18, 2000 m zapreke, osvojil 5. mesto.

Dejavno sodeluje tudi na ekipnih prvenstvih in atletskih pokalih. S klubskim tovarišem je med drugim osvojil 1. mesto na ekipnem prvenstvu Slovenije v krosu, in sicer na razdalji 2000 m v kategoriji U-18. Uspešen je bil v kategorijah U-18 in U-20 ter pri članih in je tako prispeval pomemben delež k odličnim uvrstitvam Atletskega kluba Krka Novo mesto. Po besedah trenerja Boruta Retlja je vodja skupine zaradi rezultatov, pa tudi zaradi svoje osebnosti. Uspešen je tudi zunaj atletskih stez. Prvi letnik športnega oddelka na Gimnaziji Novo mesto je končal z odličnim uspehom. Je tudi pomemben motivator in vodja mlajših tekmovalcev, med katerimi je zelo priljubljen. Njegove vrednote so vestnost, delavnost in pozitivnost.

Iza Simona Udovč, Novomeški simfonični orkester

Iza Simona Udovč je učenka 5. razreda flavte v Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto pri učiteljici Vesni Belić. Njeno veselje ob igranju flavte in želja po napredku sta bila opažena in navdušujoča že ob vstopu v glasbeno šolo. Od leta 2022 je ena najmlajših članic Novomeškega simfoničnega orkestra. Na prireditvah redno nastopa tudi kot solistka, od letošnjega leta pa sodeluje še v dveh komornih skupinah. Njeni nastopi so nekaj posebnega z muzikalnega in tehničnega vidika. V svojem razredu vedno izstopa ter pogosto požanje velik aplavz in navdušenje občinstva.

Na številnih tekmovanjih se je uvrstila med najboljše glasbenike. Tako je v letih 2021 in 2022 na mednarodnem tekmovanju Sirmium Music Fest v Sremski Mitrovici osvojila 1. nagrado. Absolutno prvo nagrado je prejela tudi na 16. mednarodnem tekmovanju ARS NOVA 2021 v Trstu (Italija). V letu 2023 je kar štirikrat osvojila 1. mesto, in sicer na 20. Mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko 2023 v Beogradu, na 3. tekmovanju mladih flavtistov v Šabcu, na 3. mednarodnem glasbenem tekmovanju Bolero 2023 na Muti, kjer je prejela zlato plaketo s pohvalo, ter na 18. Mednarodnem tekmovanju ARS NOVA v Trstu, kjer je osvojila tudi primo premio assoluto in vseh 100 točk. V vseh letih je kot tekmovalka prejela tudi nagrado Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto kot ena najboljših učenk. Kot članica tria Hypnosis je na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije TEMSIG marca letos prejela srebrno plaketo. S triom bo glasbeno šolo predstavljala tudi na Reviji glasbenih šol Dolenjske. Udeležila se bo tudi več solističnih tekmovanj v Sloveniji in tujini.

Z vestnim delom, predanostjo in ljubeznijo do glasbe je Novomeškemu simfoničnemu orkestru prinesla nov navdih. Kot ljubiteljica narave in živali je ljubezen do sobitij in okolice prenesla tudi v glasbo. S pozitivnim pristopom v sožitju z ostalimi simfoniki v orkestru ustvarja glasbeno energijo, ki jo lahko začutimo in slišimo na vsakem njihovem nastopu.

Val Hribar, Košarkarski klub Krka - Telekom

Val je nadarjen košarkar, ki je član kluba od najmlajših selekcij. Danes je pomemben košarkar dveh selekcij – U-18 in U-20. V obeh ekipah je med vodilnimi igralci in jima gre tudi po njegovi zaslugi v tej sezoni zelo dobro – selekcija U-18 je trenutno vodilna ekipa v državi, mladinci U-20 pa ciljajo na uvrstitev na zaključni turnir.

Val je lani opozoril nase v državnem prvenstvu mlajših selekcij U-16 in U-18B. S povprečjem 18,6 točke na tekmo je bil prvi strelec pionirske ekipe ter jo je popeljal na zaključni turnir, na tekmi zaključnega turnirja pa dosegel 21 točk in 8 skokov. Prav tako je bil s povprečjem 23,4 točke na tekmo najboljši igralec naše kadetske B-ekipe. Njegova dobra igra je bila nagrajena z vpoklicem v širši izbor za slovensko kadetsko reprezentanco. Val si je med 24 igralci izboril mesto v reprezentanci in avgusta lani nastopil na evropskem prvenstvu U-16 elitne A-divizije v Skopju. Slovenija je v zelo močni konkurenci osvojila 6. mesto, na mednarodni ravni pa je bila opažena tudi Valova dobra igra.

Val je vzoren, delaven in marljiv igralec, predvsem pa pozitivna oseba, ki izvrstno vpliva na soigralce in celotno ekipo. Poleg klubskih nalog z odliko opravlja tudi šolske obveznosti. Je uspešen dijak 2. letnika Tehniške gimnazije Novo mesto.

Od leta 2017, ko so začeli nagrajevati uspešne športnike in kulturnike, je naziv Krkin talent leta prejelo 24 uspešnih mladih posameznikov iz različnih Krkinih društev, klubov ali ustanov. Podelili so tudi 106 priznanj za športne in kulturne dosežke ter 35 Krkinih zahval.

Prejemniki priznanj

Iz klubov in društev so na razpis za Krkin talent leta 2023 prejeli številne prijave z obrazložitvami, ki govorijo o velikem potencialu mlade generacije. Krkina komisija se je zato odločila, da si vsi predlagani zaslužijo priznanje za uspešnost na tekmovanjih, spodbujanje k sodelovanju, pošteni igri, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju in strpnosti ter dejavno predstavljanje sponzorja.

Prejemniki priznanja za leto 2023

Zahvale zaslužnim predstavnikom klubov, društev in ustanov

Mentorjem, trenerjem, učiteljem in drugim pedagogom so tudi letos podelili zahvale za izjemen prispevek k razvoju in delovanju društva, kluba ali ustanove, dolgoletno uspešno, predano in ustvarjalno delo, spodbujanje k sodelovanju, spoštovanju in strpnosti ter aktivno vlogo pri predajanju znanja in vrednot mladim generacijam.

Prejemniki Krkinih zahval za leto 2023

Krkina super punca in Krkin super fant

Med letošnjimi predlogi za nagrajence dva mlada posameznika posebej izstopata zaradi svoje vsestranskosti in osebnih vrednot. To sta Nika Drkušić iz Odbojkarskega kluba TPV Volley Novo mesto in Nejc Peterlin iz Kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto, ki uspehe nizata v športu, šoli in na drugih področjih. Nika, ki s svojo nepopustljivostjo motivira tudi soigralke, je odličnjakinja na novomeški gimnaziji. Dijak novomeške Tehniške gimnazije Nejc pa je zavzet kolesar, ki rad sodeluje tudi v dobrodelnih projektih. Sta zgled svojim vrstnikom in vedno pripravljena priskočiti na pomoč, so še zapisali v Krkinem sporočilu za javnost.

