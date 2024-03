Za trajnostno prihodnost - študenti posadili prva drevesa bodočega parka

24.3.2024 | 11:30

Foto: Fakulteta za turizem

Brežice - Študenti in zaposleni Fakultete za turizem UM so ob podpori lokalne skupnosti minuli petek v Brežicah posadili prvih pet dreves bodočega parka na Maistrovi ulici. Aktivnost so izvedli v sklopu sedaj že tradicionalnih dogodkov Fakultete, ki so namenjeni povezovanju vseh študentov.

KARIERNI SEJEM

Fakulteta za turizem je tako izvedla dva prepletena dogodka. V Mladinskem centru Brežice so zbrali več kot dvajset zaposlovalcev iz turističnega sektorja v okviru kariernega sejma, ki ga je organizirala Fakulteta. Sejem je bil zelo dobro obiskan, sporočajo iz fakultete, saj je ta dan na isti lokaciji potekal tudi t. i. Mix & Mingle dan, ko se dvakrat na leto na enem mestu zberejo vsi študenti fakultete – tako redni iz Brežic kot izredni iz Ljubljane. Poleg tega so bili na sejem vabljeni tudi drugi mladi iz okolice, zato je bilo vzdušje na sejmu še živahnejše.

Študenti turizma so vse dopoldne poslušali predavanja oz. so sodelovali na delavnicah na temo zaposlitve in dela v turizmu, hkrati pa imeli priložnost na sejmu spoznati svoje bodoče zaposlovalce, se dogovoriti za opravljanje prakse ali kar za zaposlitev.

NASTAJAJOČI PARK

Kot običajno ob vsakem M&M dnevu, je tudi tokrat po predavanjih potekala posebna družabna aktivnost, ki je vezana na podnebno odgovornost in prispevek fakultetne skupnosti k bolj čistemu in zelenemu okolju. Tokrat so v Brežicah na Maistrovi ulici zasadili prvih pet dreves bodočega parka po načrtu, kot ga je zasnovala Krajevna skupnost Brežice. Gre za aktivnost, ki jo je spodbudila Fakulteta in jo uskladila z Občino Brežice, KS Brežice, s stanovalci bližnjih blokov, projektivnim birojem in občinskim zavodom za turizem ZPTM. Kot so zapisali na fakulteti, dejanje predstavlja primer usklajene akcije lokalnih deležnikov za skupno dobro in je več kot simbolično, pri katerem so sodelovali tudi predstavniki lokalne skupnosti in občine, z zanimanjem pa ga je spremljalo tudi nekaj zainteresiranih občanov.

Drevesa so skupaj sadile različne generacije, skupnosti in tudi kulture, saj študenti fakultete prihajajo z vsega sveta. ''Sadili so z zavedanjem, da bodo rastline še dolgo potrebovale pozornost, skrb in nego, da se bodo lahko razrastle v zdrava košata drevesa z močnimi koreninami, ki zelenijo pokrajino, jo poleti hladijo in nudijo prijetno zavetje. Podobno velja za skupnosti in njene posameznike ter tudi študente: s sodelovanjem (in sajenjem) gradimo povezanost in močno verigo, ki bo prispevala k večji družbeni odpornosti. Študentje pa skozi študij (in tudi tovrstne karierne aktivnosti) sadijo in vztrajno gojijo svoje kariere, svojo osebnost in svojo prihodnost,'' so v sporočilu za javnost zapisali na Fakulteti za turizem.

Na M&M dnevu študentje običajno v ekipah tekmujejo za nagrade in prehodni pokal Fakultete za turizem, a tokrat so se tekmovalnosti odpovedali. V skrbi za trajnostne odnose, tako na Fakulteti kot tudi v širši skupnosti, so tokrat (še bolj) spodbujali sodelovanje, kolegialnost, strpnost in družbeno odgovornost. Nagrada pa bodo zdravi in dobri odnosi ter kakovostno življenje v naših skupnostih, so še dodali organizatorji.

M. K.

