Zagorelo v podjetju in v naravi

7.3.2024 | 07:30

Včeraj ob 13.30 je v Industrijski ulici v Trebnjem zagorelo v proizvodnih prostorih podjetja. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Račje selo, Lukovek, Velika Loka in Dobrnič so pogasili požar na filtrih odsesovalne naprave, odstranili ožgane dele, opravili pregled s termovizijsko kamero in prezračili prostore proizvodnje.

Goreli odpadki

Ob 18.31 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem Grmu, kjer je gorel odpadni material. Gasilci so požar pogasili in pregledali okolico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA izvod ulica Danila Bučarja;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA izvod smer Grič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 2. PROTI TEŽKI VODI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA, izvod 3.NOVO NASELJE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA, izvod 7. KRO3-4;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 8. GUBČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI in TP VODOVOD ŠEVNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Puščava vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto na območju TP Velika vas - nizkonapetostno omrežje proti cerkvi med 8. in 13. uro; na nadzorništvu Mokronog - Področje Mokronoga z okolico pa na območju TP Gorenje Mladetiče - nizkonapetostno omrežje Vas med 11. in 14. uro.

M. K.