Halo, tukaj bralec Dolenjca: Košarica živil le poceni reklama za trgovce; jezen na vlado

3.3.2024 | 17:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. Lavre)

Bralec Stanko iz Novega mesta je upokojenec in poklical je, ker je vse bolj jezen na našo vlado. Tokrat ga je razjezila informacija, da je vlada zvišala pokojnine za osem odstotkov, kar naj bi bil zgodovinski dvig. »Golob je to dejal s takšnim zanosom, da je verjetno pričakoval, da mu bomo upokojenci ploskali. A on vedno znova dokazuje, da živi v nekem drugem svetu. Kaj pomeni osem odstotkov pri draginji, ki smo ji priča?« se je spraševal Stanko in razmišljal še o košarici, ki je bila jasen dokaz, da trgovcem ni šlo za potrošnika, ampak le za poceni reklamo.

Stanko sprašuje, kje je zdaj tisti poceni kruh, pa kje so makaroni za 19 centov in meso za 2 evra. »Ko so ukinili spremljanje cen, so trgovci takoj naslednjega dne cene vrnili na isto raven. No, tako ali tako niso bile nizke cene zaradi kupcev. Tistih artiklov, ki so bili res znižani, tako ali tako ni bilo mogoče dobiti; bili so le za statistiko. Ko danes pogledam cene testenin, kruha, mesa, ni treba biti matematik, da vidiš, da so se marsikatere cene podvojile. Kaj torej pomeni osem odstotkov? Nič. In na najslabšem smo prav upokojenci, ki smo gradili to državo. Žalostno, da gredo socialne podpore hitreje gor kot naše penzije. Res žalostno,« je sklenil bralec, ki je tudi sicer razočaran nad dogajanjem v naši državi, sploh zaradi stavk. Vsi bi več, denarja pa ni.

