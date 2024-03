Začeli so se vpisi v vrtce v MO Novo mesto in Krško

Novo mesto/Krško - Medtem ko po nekaterih krajih v Sloveniji že potekajo vpisi otrok v vrtce za prihodnje šolsko leto, pa so se ti danes začeli v ljubljanski, novomeški in krški občini. Tam bodo otroke lahko vpisali do 15. marca. V naslednjih dneh pa to še čaka druge mestne občine, med drugim Kranj, Slovenj Gradec, Velenje in Maribor.

Vse starše k oddaji vlog za vpis predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2024/2025 od danes naprej vabijo tudi v novomeških javnih vrtcih Pedenjped, Ciciban, Brusnice, Stopiče in Otočec ter zasebnem vrtcu Ringa Raja. Vlogo za vpis pa oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec, in za otroke, ki jih želijo premestiti v drugo enoto ali vrtec.

Občina je vpis v vrtce ponovno organizirala na način, s katerim zagotavlja bolj enakopravno obravnavo vseh družin, učinkovitejšo organizacijo rednih in medletnih oddelkov pa si na občini obetajo s prejemom čim večjega števila vlog do 15. marca. V tem času lahko starši oddajo tudi vlogo za premestitev otrok. Vloge za vpis je sicer možno oddati vse do 31. decembra.

Tudi v Krškem se danes v vrtcih začenjajo vpisi, ki bodo potekali do 15. marca.

