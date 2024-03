V soboto jubilejni 30. Pohod po Jurčičevi poti

1.3.2024 | 13:30

Tudi v snegu je že potekal Jurčičev pohod.

Letos bo precej bolj spomladansko, kot je bilo denimo pred štirimi leti.

Fotografije: arhiv DL

Višnja Gora/Muljava - Tudi letos bodo pohodniki lahko na prvo soboto v marcu tradicionalno obiskali Jurčičevo pot. Jubilejni 30. pohod po Jurčičevi poti bo potekal to soboto, 2. marca 2024, s startom med 7. in 10. uro v starem mestnem jedru Višnje Gore.

Pohodniki se bodo že v Višnji Gori lahko ustavili pri Hiši kranjske čebele, ki bo postregla tudi z medenim okrepčilom, nato pa jih bo pot vodila mimo starega gradu grofov Višnjegorskih čez Polževo vse do Jurčičeve rojstne Muljave (pot je dolga okoli 13 km). Tisti z največ energije bodo lahko pot podaljšali vse do Krke (19 km). 30. Pohod po Jurčičevi poti bo posvečen 180-letnici rojstva pisatelja Josipa Jurčiča, zato bodo pohodniki znova lahko spoznavali pisateljevo življenjsko in pisateljsko pot, napovedujejo na ivanški občini.

Na približno 13 kilometrov dolgi poti bodo domača turistična, kulturna in gasilska društva skrbela za dobro počutje in okrepčilo, še posebej veselo pa bo na zaključni prireditvi na Jurčičevi domačiji ob 11.30 uri. Slavnostni govorec na zaključni prireditvi bo predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Organizatorji pripravljajo tudi posebno glasbeno presenečenje. Za zabavo na zaključni slovesnosti bodo poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

Žigosanje bo potekalo na startu v Višnji Gori ter ob poti na Zavrtačah, Polževem, pri Krški jami, na Krki in Muljavi. S plačano startnino (5 evrov) na stojnicah Planinskega društva Polž bo za pohodnike na Muljavi (in Krki) organiziran avtobusni prevoz za povratek v Višnjo Goro. Tudi letos bo udeležencem pohoda na voljo brezplačni vlak Prijetno domače, ki ob pohodnike pripeljal na startno mesto pohoda, torej na železniško postajo v Višnji Gori. Z vlakom se bodo pohodniki lahko pripeljali iz smeri Ljubljane in Novega mesta.

Zaključno dogajanje bo na Jurčičevi domačiji na Muljavi od 10. do 14. ure. Poleg že omenjenega Dejana Vunjaka in Brednijevih barab bodo nastopili še Godba Stična, Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava, na voljo bo brezplačno vodenje po rojstni hiši izmenično z mini gledališčem kamišibaj, predstavili se bosta Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Knjižnica Ivančna Gorica.

M. K.

