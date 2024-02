V Dobruški vasi gorela baraka

29.2.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Minulo noč ob 2.31 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela baraka. Gasilci PGD Dobrava in Škocjan so požar pogasili.

Prometna v Kočevju

Včeraj, okoli 11.30, se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik v križišču odvzel prednost drugemu vozniku. Pri tem se je udeležena voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OMOTA, izvod Omota desno.

Nadzorništvo Novo mesto obveščae, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK, izvod 5.PROTI REGRČI VASI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNAFELČEVA 2003, izvod 4.NNO KNAFELČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Rupa, nizkonapetostno omrežje – Rupa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na:

- področju Brežice z okolico na območju TP Blagovnica Brežice, nizkonapetostno omrežje – Postaja milice, Opekarska blok vhod 4, 5 in Skalarjeva uli. Vhod 1, 2, 3 blok med 8:00 in 12:00 uro;

- področju Sevnica z okolico na območju TP Podgorje, nizkonapetostno omrežje – Ob cesti med 9:00 in 14:00 uro;

- področju Bistrica ob Sotli z okolico na območju TP Vidova pot, nizkonapetostno omrežje – Smer Čukovec med 8:30 in 14:00 uro; na območju TP Župjek, nizkonapetostno omrežje – Gradišče pa med 10:00 in 13:00 uro.

M. K.