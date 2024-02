25-letnik v Novem mestu na gozdni poti spolno napadel sprehajalko; žrtev še več?

28.2.2024 | 09:45

Policisti so okrepili prisotnost na sprehajalnih poteh v Novem mestu. (Simbolna slika; S. Švigelj)

Novo mesto - Novomeški policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 25-letnemu državljanu Kosova zaradi suma spolnega nasilja. 25-letnik naj bi 18. februarja po 17. uri na gozdni sprehajalni poti v Novem mestu sprehajalko porinil na tla in jo spolno nadlegoval. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Osumljenec je žrtev izpustil, ko je opazil, da se po gozdni poti približuje skupina drugih sprehajalcev. Policisti so obvestilo o dogodku prejeli 19. februarja in sprožili preiskavo dogodka, v kateri so sodelovali policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zbirali obvestila in v okviru kriminalistične preiskave izvajali druge aktivnosti.

Policisti so na podlagi opisa uspeli identificirati napadalca. Kriminalisti nadaljujejo preiskavo in preverjajo ali je bilo žrtev 25-letnega napadalca več. Pozivajo morebitne žrtve ali očividce, da se zglasijo na policijski postaji Novo mesto ali pokličejo na številko 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200. Prijavo lahko podajo tudi kriminalistom, in sicer pisno, osebno, po telefonu ali v elektronski obliki.

Okrepili prisotnost

"Na policiji se zavedamo, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost. Odkrivanju storilcev in preprečevanju tovrstnih dejanj zato namenjamo vso pozornost," so sporočili s policije.

Poudarili so, da na območju v zadnjih letih niso obravnavali spolnih napadov, storjenih na podoben način. Takoj po prijavi dogodka so okrepili prisotnost na sprehajalnih poteh v Novem mestu. Varnost občanov so zagotavljali policisti in kriminalisti, ki so naloge izvajali tudi v civilnih oblačilih, na sprehajalnih poteh so bili policisti konjeniki in vodniki službenih psov, so še zagotovili.

Vsem občanom svetujejo, da ob vsakršnem koli primeru nasilja ali nadlegovanja na javnih krajih ali v domačem okolju takoj poiščejo pomoč. Vse, ki za nasilje vedo ali so mu priča, pa pozivajo, da se ne obrnejo stran, ampak žrtvi ponudijo pomoč in pokličejo na številko 113. "Policisti smo se pripravljeni odzvati na vsakršno varnostno situacijo in ukrepati v najkrajšem možnem času," so še zagotovili.

M. K.