Bankomat je na bencinski črpalki, kmalu še en

27.2.2024 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Dobova - V Krajevni skupnosti Dobova so se, kot pravi njen predsednik Gregor Černoga, lani znašli pred nepričakovanim izzivom, in sicer kam bankomat, potem ko je ta naprava morala stran z dotedanjega mesta. »Iskali smo novo lokacijo za bankomat in jo tudi našli, na bencinskem servisu v Dobovi,« pravi predsednik. Bankomat so tako s stavbe, v kateri je poslovala banka, dokler te niso zaprli, prestavili na črpalko.

Krajevna skupnost se po predsednikovih besedah dogovarja z banko za še en bankomat. Tega naj bi postavili v Termah Paradiso.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

M. L.