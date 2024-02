FOTO: Sredi dne zagorela streha

27.2.2024 | 07:00

Včeraj na Malem Cirniku (Foto: PGD Šentrupert)

Včeraj ob 14.31 je v naselju Mali Cirnik pri Šentjanžu, občina Šentrupert, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentrupert, Sveti Rok, Zabukovje, Veliki Cirnik in Šentjanž so pogasili požar, odstranili ožgane dele ter začasno pokrili poškodovani del strehe s folijo. Obveščene so bile pristojne službe.

Mrtev labod v Krki

Ob 13.31 so v Jurki vasi, občina Straža, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom iz reke Krke potegnili mrtvega laboda in ga predali veterinarsko higienski službi.

Pogorel komunalni zabojnik

Minulo noč ob 2.16 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Zabojnik je uničen.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, na izvodu SMER GRIČ;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORICA, na izvodu GORICA;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu ČRNOMELJ;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu VIKENDI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI UČAKOVCI LEVO IN DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 16:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Blok 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN, izvod 7. KOČEVARJEVA 18-36;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI, izvod 2. V DOLINO LEVO PROTI ZAHODU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Drečji vrh, Jelševec, Čužnja vas, Cikava, Mirna vas in Blečji vrh;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Puščava vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 14. uro na območju TP Veliki Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – desna stran proti Sigmatu in med 8. in 14. uro na območju TP Veniše vas, nizkonapetostno omrežje – smer Velika vas; na področju nadzorništva Brežice pa med 8. in 12. uro na območju TP Podgorje okrog, nizkonapetostno omrežje – Podgorje okrog.

M. K.