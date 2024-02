FOTO: Pozor - krški policisti zasegli ponarejene bankovce za več kot 23.000 €

26.2.2024 | 11:30

Ponarejeni denar (Foto: PP Krško)

Policisti PP Krško so med preiskavo kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 34-letnega osumljenca na območju Hrastka. Med hišno preiskavo so pri osumljencu našli in zasegli 190 ponarejenih bankovcev v skupni vsoti 23.480 evrov. Zoper 34-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi ponarejanja denarja.

Na Policijski upravi Novo mesto ob tem občane opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino. Še posebej naj bodo pozorni na bankovce za višje zneske. Dobro naj jih pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, kjer so ponaredki zaščitnih elementov bolj opazni. Pozorni naj bodo na relief, ki ga ponaredki največkrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Če sumite, da je bankovec ponarejen, preverite več zaščitnih elementov in bankovec primerjajte z drugim bankovcem. Če ste v dvomih, lahko bankovec prinesete tudi v pregled na blagajno Banke Slovenije. Prav tako policija svetuje, da v primeru dvoma o pristnosti transakcije ne izpeljete. Skušajte si zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli in o tem obvestite policiste, saj bodo ti podatki pri policijski preiskavi zelo koristni, so še zapisali na PU Novo mesto

M. K.