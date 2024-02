Danes brez elektrike

26.2.2024 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 16:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Blok 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod 3 Krasinec levo;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Levo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS 1962.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, izvod 3. HRIB in 4. BREZOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 9:00 in 12:00 na območju TP Mirna bloki, nizkonapetostno omrežje – bloki 1;

- med 10:00 in 13:00 pa na območju TPe Srednje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Krajni vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništvo Bistrica ob Sotli na območju TP Gregovci vas, Nova vas Bizeljsko, Stara vas Bizeljsko, Grgij, Brezovica repnice in Gregovci predvidoma med 8.30 in 13.30 uro.

M. K.