Orglice pobožale ušesa številnih poslušalcev

25.2.2024 | 12:00

Poljanski orgličarji

Župan Občine Mokronog - Trebelno mag. Franc Glušič je pokazal, da zna tudi on igrati na orglice.

Festivala se rad udeležuje tudi Lojze Peterle.

Miha Erič in Miro Božič sta zaigrala bluesovsko priredbo Kje so tiste stezice.

Mokronog - Orglice so majhno ustno glasbilo, iz katerega pa se da izvabiti mogočen zvok. To so tudi letos dokazali nastopajoči na festivalu Ah, te orglice, ki so zaigrali različne pesmi, njihovi nastopi pa so pobožali ušesa poslušalcev v dvorani mokronoškega kulturnega doma.

Zadnja februarska sobota je v Mokronogu že tradicionalno rezervirana za vznemirljiv spev orglic. Program festivala je sestavila programska komisija pod vodstvom uveljavljenega glasbenika Mira Božiča, kot člana pa sta sodelovala še Tatjana Mihelčič Gregorčič in Miro Dizdar. Na večernem koncertu se je predstavilo 22 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Kar nekaj je bilo takšnih, ki so se v Mokronogu predstavili prvič.

»To je osrednji orgličarski dogodek v Sloveniji. Vsako leto imamo bolj kakovostno zasedbo. Težko bi rekel, da kdo ne sodi na oder. Mislim, da se tukaj predstavijo vsi najboljši slovenski orgličarji. Slišimo skladbe različnih zvrsti, od bluesa, countryja, klasike, do narodno-zabavne. Letos se bodo predstavili vsi prijavljeni. Orglice so inštrument, ki ima svetlo prihodnost,« je pred začetkom koncerta povedal Božič, ki je skupaj z Miho Eričem tudi stopil na oder. Zaigrala sta bluesovsko priredbo Kje so tiste stezice in navdušila občinstvo.

Sočasno z večernim dogajanjem v Mokronogu je potekala tudi premiera spletnega koncerta, na katerem je zaigralo 19 solistov in skupin iz Slovenije, Nemčije, Finske, Rusije in Kolumbije. Tudi spored spletnega koncerta je pripravila komisija, ki je nastope razdelila v tri programske sklope. Spletni koncert je bilo mogoče spremljati na YouTube kanalu trebanjske območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Domači župan mag. Franc Glušič je poudaril, da festival Ah, te orglice pripomore k še večji prepoznavnosti njihove občine. »Vsi smo nanj ponosni, radi pa se spominjamo tudi na Staneta Pečka, očeta tega festivala. Orglice so ljudski inštrument, iz katerega prihajajo res lepi zvoki. Veseli me, da festival poteka v Mokronogu in prizadevali se bomo, da ga ohranjamo še naprej,« je povedal župan, ki je po uvodnih besedah tudi sam iz žepa potegnil orglice in zaigral pesem En hribček bom kupil. In zvenelo je zelo dobro.

Tudi tokrat so se mokronoške prireditve udeležili orgličarji iz pobratene občine Gračišće iz sosednje Hrvaške, kjer v svojem mestu prav tako prirejajo orgličarski festival. Na oder je znova stopil tudi politik Lojze Peterle, ki prihaja iz Čužnje vasi pri Trebelnem. »Kot domačin se počutim nekako dolžnega, da pridem. Morda sem zaradi obveznosti izpustil le dva koncerta. Kot predsednik prve slovenske vlade sem bil tudi na prvem festivalu leta 1991 v Trebnjem. Takrat se je kdo nasmehnil in dejal, zdaj bodo pa še orglice igrali. Meni je vseeno, s katerim inštrumentom igram glasbo. Orglice so zelo priročne, skoraj vedno imam manjše, ki merijo le kakšne tri centimetre, s sabo. Mislim, da je ta festival kulturno dvignil Mokronog in da je to dodana vrednost za ta kraj,« je pred svojim nastopom povedal Peterle. Zaigral je pesem Tirolska, ki jo običajno slišimo v izvedbi harmonikarjev.

V okviru letošnjega festivalskega dogajanja se bo sicer v oktobru, ko bi svoj rojstni dan praznoval idejni oče festivala Stane Peček, odvil še en koncert, takrat s povabljenimi gosti.

Festival so pripravili trebanjska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Trebnje in Občina Mokronog - Trebelno. Prireditev je povezovala Kristina Gregorčič.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija