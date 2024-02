Pet poškodovanih v trku dveh

25.2.2024 | 08:20

Včeraj ob 18.44 uri sta na glavni cesti pri Radni, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so kraj zavarovali in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci NMP Sevnica so na kraju oskrbeli pet poškodovanih oseb in jih nato prepeljali v ZD Sevnica.

Ogenj iz motorja uničil avto

Ob 18.52 je na cesti Novo mesto - Metlika, pred odcepom za Koroško vas, gorelo osebno vozilo v predelu motorja. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo in opravili pregled s termovizijsko kamero. Vozilo je uničeno.

Odprli hišo

Ob 18.57 so na Narplu v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata na stanovanjski hiši.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Krško delavski dom 2 v nedeljo danes predvidoma med 7:00 in 7:20 uro ter med 10:00 in 10:30 uro.

M. K.