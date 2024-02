V Posavskem muzeju odprli Puntarijo

24.2.2024 | 13:30

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so nedavno odprli prenovljeno stalno razstavo Puntarija, Kmečki upori in Posavje v 16. stoletju, ki je na ogled v severovzhodnem grajskem stolpu. Na uvodni slovesnosti v Viteški dvorani jo je predstavila kustosinja Mihaela Kovačič.

Prvi od skupno treh delov razstave vključuje prehod iz 15. v 16. stoletje. Osrednji del sta kmečka upora iz leta 1515 in 1573, ki veljata za največja in sta potekala tudi v Posavju; takrat so uporni kmetje napadli tudi brežiški grad. Tretji del prikazuje odmeve kmečkih uporov v 20. in 21. stoletju, zlasti v Posavju.

Razstavo so prenovili v okviru mednarodnega in projekta Upor/Buna/Revolt 1573-2023, ki so ga ob 450. obletnice hrvaško-slovenskega kmečkega upora skupaj pripravili Posavski muzej Brežice, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Mestni muzej Krško ter hrvaški muzeji: Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba in Muzej seljačkih buna Gornja Stubica, t. j. Muzeji Hrvatskog Zagorja.

Ob odprtju razstave so zbrane nagovorili najprej pozdravili direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, brežiška podžupanja Mojca Florjanič in državni sekretar na Ministrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan, ki je tudi odprl razstavo. Slovesno odprtje je pospremil Mešani pevski zbor Viva Brežice z dirigentom Krištofom Strnadom.

M. L.

Foto: M. L. in PMB

