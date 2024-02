Kolesar trčil v tovornjak

24.2.2024 | 08:40

Simbolna slika (Foto: arhiv, M24; M. V.)

Včeraj ob 13.10 se je v naselju Ravno, občina Krško, kolesar zaletel v zadnji del tovornega vozila. Reševalci NMP Krško so kolesarja prepeljali v UC Brežice.

Požari v naravi

Ob 15.39 je v naselju Orešje, občina Šmarješke Toplice, gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Orešje so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 19.43 je v ulici Ob Potoku v Novem mestu gorela suha trava s podrastjo. Požar na površini okoli 0,5 hektarja so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

M. K.