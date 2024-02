MO NM: Vsakemu svoje zabojnike za odpadke; kdo so letošnji občinski nagrajenci?

23.2.2024 | 18:00

Novo mesto - Po novem bomo tudi Novomeščani odpadke ločevali vsak zase v svojih zabojnikih, da bo jasno videti, kdo skrbno ločuje in kdo meče odpadke, kamor slučajno padejo, in tako izniči ves trud ostalih občanov. Tako nekako bi lahko poenostavljeno zapisali o načrtih Komunale Novo mesto na področju zbiranja odpadkov, ki jih je ob predstavitvi poslovnega plana tega javnega podjetja na sinočnji seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto predstavil vodja sektorja splošna komunala Damjan Balabanič.

Damjan Balabanič

Sprememba načina zbiranja odpadkov bo veljala le za individualne stanovanjske objekte, za večstanovanjske objekte, to je za stanovanjske bloke, pa bo ostalo vse po starem.

»Cilj spremenjenega načina zbiranja odpadkov je predvsem povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov in znižanje deleža zbranih mešanih komunalnih odpadkov ter predvsem dosega ciljev na področju ravnanja z odpadki, zapisanih v zakonodaji. Aktualno stanje je tako, da imamo težave pri doseganju boljših rezultatov pri ločevanju odpadkov, imamo tudi neurejena odjemna mesta. Težave so tudi zaradi vinogradniških območij in oddaljenih kmetij in predvsem nedefinirana odgovornost in velik delež nečistoč med zbranimi frakcijami,« je vzroke za spremembe predstavil Damjan Balabanič.

Spremembe so poskusno s 1. januarjem že uvedli v Krajevni skupnosti Žabja vas, kjer gospodinjstva mešane komunalne odpadke odlagajo v zabojnike, embalažo pa v posebne vreče. Sprva je bil odziv krajanov na spremembe precej buren, zdaj pa so z novostmi zadovoljni, je povedal Balabanič. Prvi rezultati kažejo, da se je delež ločeno zbranih odpadkov s tem ukrepom povečal za pet do deset odstotkov.

Kot je dejal Balabanič, je optimalna rešitev individualno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in bioloških odpadkov ter zbiranje odpadnega stekla in papirja tako kot do sedaj na ekoloških otokih. Temu je še dodal, da bodo v prihodnje pozornost posvečali tudi izobraževanju in osveščanju občanov, ker marsikdo za posamezno vrsto odpadkov ne ve, kam sodijo, pa bodo uvedli aplikacijo, v katero uporabnik vpiše določen odpadek in dobi odgovor, kam naj ga odloži.

V okviru predstavitve poslovnega plana Komunale je direktor Bojan Kekec med drugim predstavil načrte za vzpostavitev gradbene dejavnosti. Komunala bo tako sama opravljala določena gradbena dela, za katera je do zdaj najemala podizvajalce. V ta namen bodo zaposlili sedem novih sodelavcev.

Poleg tega so novomeški občinski svetniki sinoči med drugim v drugem branju sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, pri čemer so iz prvotnega predloga, ki je določal, da bi bili do dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru upravičeni tako stanovalci s stalnim kot tudi začasnim bivališčem, izvzeli stanovalce z začasnim bivališčem, saj bi to lahko povzročilo izkoriščanje prijave začasnega bivališča zgolj za pridobitev dovolilnice in potem parkirnih mest ne bi bilo dovolj za vse.

Sprejeli so tudi Priporočila za delovanje predstavnikov ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, ki so nadomestila dosedanja Navodila.

Letošnji občinski nagrajenci

Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda pa je bila tudi potrditev predlogov komisije za nagrade in priznanja za letošnje občinske nagrajence. Tako letos novomeška občina ne bodo dobila novega častnega občana, saj je bila edina oddana vloga nepopolna. Nagrado Mestne občine Novo mesto bo prejel Krkin znanstvenik redni profesor dr. Franc Vrečer, tokrat bodo izjemoma podelili dve Trdinovi nagradi, ki ju boste prejela arhitekt Jurij Kobe in fotograf Bojan Radovič, grb Mestne občine Novo mesto pa bosta prejela Franci Bratkovič in Društvo vinogradnikov Trška gora - Novo mesto.

I. V.

