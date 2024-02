Župan s predsedniki KS in mestnih četrti

23.2.2024 | 09:30

Fotografije: MO Krško

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin s sodelavci je na srečanje v kulturni dvorani doma krajanov v Leskovcu pri Krškem povabil predsednike vseh 16 krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Direktorica občinske uprave Ajda Štrucl je uvodoma predstavila spremembe pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti, župan Janez Kerin pa je v nadaljevanju predstavil opis načrtovanih naložb v letu 2024 po posameznih krajevnih skupnostih oz. mestnih četrtih. Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so bili prav tako seznanjeni s posameznimi informacijami njihovega področja delovanja, kakor tudi z informacijo o proaktivnem delovanju Mestne občine Krško pri zbiranju mnenj in pripomb na osnutek uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo, so sporočili z MO Krško.

Sledile so še pobude in predlogi predstavnikov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so se dotaknili nekaterih tem, za katere menijo, da bi pripomogli k enakomernejšemu razvoju mestne občine Krško.

M. K.

Galerija