Nadstrešek ogrožal pešce

23.2.2024 | 07:00

Včeraj ob 13.39 je na Kandijski cesti v Novem mestu veter odtrgal nadstrešek nad balkonom večstanovanjskega objekta. Nadstrešek, ki je ogrožal pešce, so odstranili gasilci GRC Novo mesto.

Gorela podrast

Ob 16.42 je ob cesti Novo mesto-Mirna Peč, pri odcepu za naselje Hudo, občina Novo mesto, gorela podrast. Požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Pomoč onemoglemu

Ob 18.02 so na Ilirski ulici v Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Veliki Obrež iz tal dvignili na posteljo obnemoglo osebo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH, na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metliki in Proti Črnomlju;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod 3. PROTI REZERVARJU OBRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 3. PROTI STRAŽI;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS, izvod 2. PROTI GOSTILNI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GOMILA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE, izvod 3. DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gomila, nizkonapetostno omrežje – Smer Trebnje dim med 8:00 in 10:30; TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – Slepšek zgoraj med 8:00 in 13:00; TP Mali Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Bistrica in vodovod med 8:00 in 14:00; TP Rupa, nizkonapetostno omrežje – Rupa, predvidoma med 8:00 in 14:00; TP Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje – Gorenja vas med 9:00 in 12:00 uro; TP Ostrožnik, nizkonapetostno omrežje – Ostrožnik med 11:00 in 14:00; TP Krmelj šola med 11:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 10.30 uro na območju TP Osredek pri Zavratcu, med 8. in 13. uro na območju TP Gorelce in med 8. in 13.30 uro na območju TP Novi grad; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Veniše vas, nizkonapetostno omrežje – smer Velika vas; na področju nadzorništva Mokronog med 11. in 14. uro na območju TP Krmelj šola.

M. K.