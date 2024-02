Bazenski kompleks v Novem mestu se je dobro prijel; v načrtu tudi zunanji olimpijski bazen

21.2.2024 | 14:00

Novo mesto/Češča vas - Bazenski kompleks, ki ga je Mestna občina Novo mesto zgradila v okviru olimpijskega centra ob kolesarskem velodromu v Češči vasi pri Novem mestu, se je med uporabniki dobro prijel, ocenjujejo na občini. Bazen ima dnevno od 250 do 300 obiskovalcev, ki ne prihajajo zgolj iz Novega mesta, ampak tudi iz širše regije.

Po besedah vodje Olimpijskega centra Novo mesto Ane Seliškar se obiskovalci na novo pridobitev sicer še navajajo, saj Novo mesto v preteklosti ni imelo bazenskega kompleksa takšnega tipa. Imelo je le manjši bazen v Osnovni šoli Grm, ki pa ni bil odprt širšemu krogu uporabnikov. Zdajšnji kompleks v Češči vasi vključuje 25-metrski tekmovalni in manjši vadbeni bazen ter savno, namenjeno regeneraciji. V prihodnje naj bi center dobil še fitnes in 50-metrski zunanji olimpijski bazen.

Bazenski kompleks trenutno dnevno uporablja od 250 do 300 uporabnikov, kar vključuje tako člane in zaposlene najemnikov, kot so klubi, društva in podjetja, kot tudi zunanje obiskovalce. Slednji lahko bazen obiščejo za osem evrov in pol, pri čemer dolžina obiska dnevno ni časovno omejena. Kompleks je odprt vse dni v tednu, razen v nedeljo. Po besedah vodje centra bo zaenkrat tako tudi ostalo. "V soboto namreč za zdaj vse zmogljivosti niso izkoriščene in dokler bo tako, bazenskega kompleksa ob nedeljah ne bomo odpirali," je povedala.

V 25-metrskem bazenu je na voljo osem plavalnih stez. Rekreativnemu plavanju so namenjene dve do štiri steze, v katere se plavalci razporedijo glede na predznanje in hitrost plavanja, preostale štiri steze so namenjene rednim najemnikom.

Že od šestih zjutraj

Na Mestni občini Novo Mesto so po besedah podžupana Urbana Kramarja z obiskom zadovoljni. Ker je ta dober, so se tudi odločili, da bazen odpirajo že ob 6. uri, da ga lahko obiskovalci uporabljajo tudi pred službo.

Z olimpijskim centrom ima občina sicer še kar nekaj načrtov. Trenutno je objavljen javni poziv za ureditev 4. etaže bazenskega kompleksa, kjer nameravajo urediti fitnes dvorano, večnamensko dvorano in pisarne za poslovodstvo centra.

Načrtujejo tudi izgradnjo že omenjenega zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena, izgradnjo dodatne tribune v dvorani bližnjega velodroma ter ureditev parkirišč in dostopa do samega centra.

Izgradnji olimpijskega bazena in dodatne tribune v dvorani velodroma sta sicer po besedah Kramarja odvisni predvsem od tega, ali jim bo uspelo dobiti državna sredstva. Za njih nameravajo kandidirati na maja lani najavljenih razpisih, na katerih naj bi država za športno infrastrukturo v prihodnjih petih letih razdelila 150 milijonov evrov.

STA; M. K.

Foto: MO Novo mesto in I. V.

Zvočni zapisi Novomeški župan Urban Kramar o obisku bazenskega kompleksa Novomeški župan Urban Kramar o obisku bazenskega kompleksa