Na zimske počitnice odhaja približno polovica slovenskih šolarjev

19.2.2024 | 08:00

Po snežne radosti bo treba malo višje ... (Simbolna slika; arhiv DL)

Za približno 153.000 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije se danes začenjajo zimske počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka vrsta dejavnosti in programov. Ob ugodnem vremenu si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in zabavi na snegu, kot se za zimske počitnice spodobi.

Za en teden bo tako danes šolske klopi zapustilo okoli 108.377 učencev ter 44.645 dijakov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.

Ker bodo smučišča polna otrok, najstnikov in družin, policisti opozarjajo, da kljub razposajenosti ne smemo pozabiti na pazljivo in odgovorno ravnanje.

Učenci in dijaki iz osrednje in zahodne Slovenije bodo v šolske klopi znova sedli čez en teden, ko bodo na počitnice odšli njihovi kolegi iz jugozahodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije.

STA; M. K.