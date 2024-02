Derbi v Mariboru za ŠD SU

18.2.2024 | 09:00

Simbolna slika (Foto: ŠD SU)

V 13. krogu 1. SNTL za moške je v ponovitvi lanskoletnega finala končnice novomeški ŠD SU v Mariboru premagal aktualne državne prvake s 4:3. Za največje presenečenje je poskrbel Kajuh-Slovan, ki je bil doma s 4:2 boljši od Keme Murexina, kar je bila edina domača zmaga v tem krogu. Fužinar Inter Diskont je v Velenju proti Tempu slavil s 4:1, Mura Sobota I v Menšgu s 4:0, v vnaprej odigrani tekmi pa je vodilna Savinja I, 30. januarja, Krko premagala s 4:0.

Že v prvem medsebojnem obračunu so Novomeščani doma premagali Mariborčane, takrat s 4:2, še bolj napeto pa je bilo tokrat v mali dvorani Tabor. V dvojicah sta Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel s 3:1 premagala Grego Komaca in Tomaža Roudija, nato pa sta bila oba uspešna še v posamičnih tekmah. Uroš Slatinšek je bil s 3:1 boljši od Komaca, s 3:2 pa je ugnal Roudija, medtem ko je Omerzel v odločilnem, sedmem dvoboju, s 3:1 premagal Matevža Črepnjaka. Za domačo ekipo so po enkrat zmagali Črepnjak, ki je bil tako kot Komac boljši od Jureta Slatinška, ter Roudi, ki je premagal Omerzela.

Že konec januarja je Savinja I slavila v Novem mestu proti Krki. Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski, ki je v teh dneh s člansko reprezentanco Slovenije na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu, sta bila uspešna v dvojicah, oba sta slavila tudi v posamičnih dvobojih, tako kot tudi Domen Hohnjec.

Izidi 13. kroga v 1. SNTL za moške: Kajuh-Slovan – Kema Murexin 4:2, Maribor – ŠD SU 3:4, Krka – Savinja I 0:4, Tempo – Fužinar Inter Diskont 1:4, Mengeš - Mura Sobota I 0:4.

Vrstni red: 1. Savinja 22 (44:7) – dve tekmi manj, 2. ŠD SU 22 (27:23), 3. Mura Sobota I 20 (45:13) – tekma manj, 3. Maribor 20 (46:25), 5. Kema Murexin 12 (33:34), 6. Fužinar Inter Diskont 10 (29:41), 7. Krka 8 (22:44), 8. Mengeš 6 (21:42) – tekma manj, 9. Kajuh-Slovan 4 (24:47), 10. Tempčo 2 (10:50).

M. Š.