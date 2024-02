Predstavitev gimnazije

17.2.2024 | 11:00

Gimnazija je v predstavitvi sporočala mladim pred vpisom v srednjo šolo, naj se pogumno in odločno podajo na izobraževalno pot ...

... in bodo v življenju lahko segli visoko.

Zbrane je v Domu kulture Brežice nagovoril ravnatelj Uroš škof.

Predstavitev v učilnici v stavbi gimnazije (Foto: M. L.)

Brežice - Gimnazija Brežice se je v okviru letošnjih informativnih dnevov pred današnjim zaključkom predstavila bodočim dijakom in staršem včeraj dopoldne in popoldne najprej v Kulturnem domu Brežice.

Zbrane sta nagovorila ravnatelj Uroš Škof in šolska psihologinja Gordana Rostohar, ki sta govorila o pomenu izobraževanja in postopkih za vpis v to gimnazijo.

Oder so potem zavzeli dijaki, ki so z navdihujočimi nastopi predstavili široko paleto dejavnosti šole.

Iz Doma kulture so se preselili v gimnazijsko stavbo, kjer so profesorji in dijaki tokratne obiskovalce podrobneje seznanjali z učnimi programi.

Podobno poteka tudi današnji informativni dan.

Sicer pa poročila z informativnih dnevov, ki nam jih pošiljajo šole, objavljamo na Lokalno.si.

M. L.

Galerija