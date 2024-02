Mafijska in druge zgodbe treh negovskih čelad

16.2.2024 | 16:00

Tri negovske čelade, vsaka ima tudi svojo novoveško zgodbo.

Novo mesto - Drevi ob 18. uri bodo v Dolenjskem muzeju odprli nenavadno razstavo. Sama razstava je res arheološka, a osrednji predmeti razstave, tri negovske čelade, ki jih sicer hranijo trije muzeji, Narodni, kamniški in Dolenjski muzej, nimajo le svoje prazgodovinske zgodbe iz časa 4. stoletja pred našim štetjem, še bolj so zanimive njihove sodobne zgodbe. Ena govori na primer o tem, kako je postala pri kmetu, ki jo je našel, pitnik za kokoši na dvorišču, kako je kmet z njo plačal račun veterinarja in kako je svojo pot končala med protokolarnimi darili nekega predsednika neke države. Vse pa prekaša zgodba novomeške čelade, ki je bila žrtev dobro načrtovanega ropa, ki so ga raziskovali tako slovenski kot tudi italijanski policisti in je bila vanj vpletena tudi mafija ...

Vsega ne kaže povedati, o tem govori razstava, na kateri so poleg čelad razstavljeni tudi arheološki predmeti iz njihovega časa, pa tudi časopisni članki, ki obravnavajo njihove neverjetne zgodbe. Tudi Dolenjski list je takrat obširno poročal o tem. Odprtje razstave bo torj drevi ob 18. uri. Več o zgodbah treh čelad pa boste lahko prebrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. V.

