Z gasilci in reševalci do onemoglega

16.2.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.17 so v Rožni ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu ZIDANICE DESNO;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu HIŠA DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA 1978, izvod 3. PROTI REZERVARJU OBRH;

- od 8:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA 1931.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA, izvod 1. VEOLIA;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 3. ADAMIČEVA – PETROVIČ;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG, izvod 3. KAPITELJ;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3, izvod 4. SMOLENJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ 2, izvod 6. OB GLAVNI CESTI;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA in TP BELŠINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Šutna, nizkonapetostno omrežje – Pod TP, Dolu in hiša pod TP med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Dolenji Leskovec, nizkonapetostno omrežje – KB Proti Rožnem med 8:00 in 12:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Gorelce in Novi grad med 8:00 in 12:00 uro ter n področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP, nizkonapetostno omrežje – smer Pišece med 10:30 in 12:00 uro in na območju TP Loče med 9:00 in 9:30 uro.

M. K.