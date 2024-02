Pustna nedelja s Prestarji

12.2.2024 | 12:30

Črnomelj - Pustno društvo Presta iz Črnomlja je včeraj pripravilo tradicionalno povorko po črnomaljskih ulicah. V zabavnem nedeljskem popoldnevu, ko je tudi vreme zdržalo, so poskrbeli za vse generacije, pripravili so srečolov, igrala je Mestna godba na pihala Črnomelj, za njo skupina Jackpot, delili so se krofi in čaj, ...

V povorki so bile male in velike maškare, nekatere združene v skupine, tudi na domiselno izdelanih in okrašenih vozovih. Glavno pustno dogajanje je za udeležence povorke in ostale sledilo pri TPC na Zadružni cesti.

Foto: S. G.

