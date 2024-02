Janez Penca, Bloudkov nagrajenec

12.2.2024 | 08:50

Janez Penca (Foto: I. V.)

Novo mesto - Sinoči je na Brdu pri Kranju potekala 59. podelitev Bloudkovih priznanj, med tremi dobitniki Bloudkove nagrade za življenjsko delo v športu pa je tudi Novomeščan Janez Penca, nekdanji vrhunski atlet, pedagog, trener, prevajalec, publicist, zagrizen ekolog in tudi častni občan Novega mesta. (posnetek podelitve spodaj pod tekstom)

Z atletiko se je začel ukvarjati na domačem vrtu, na katerem si je z očetovo pomočjo uredil skakališče za skok v višino in z mularijo iz soseščine prirejal atletska tekmovanja. Na svojo spretnost pri teku z ovirami je opozoril že kot desetletnik. V svoji specialni disciplini, 400 m z ovirami, je bil jugoslovanski državni prvak v letih 1973, 1975 in 1976, leta 1978 je postal državni prvak v deseteroboju, pri vsega 68 kg telesne teže v disciplini, ki obsega tudi met krogle in diska. Legendarni radijski novinar Marko Rožman je izračunal, da je na prvenstvih na prostem osvojil 17 naslovov slovenskega članskega prvaka, poleg teh pa še veliko naslovov mladinskega prvaka, ko je nastopal v skoku v višino, daljino, v teku na 110 m z ovirami in še v kateri drugi disciplini. Med letoma 1970 in 1980 je bil jugoslovanski državni reprezentant. Dvakrat je zmagal na Hanžekovičevem memorialu, velikem mednarodnem atletskem tekmovanju v Zagrebu.

Po končani športni poti je atletiki in športu na splošno ostal zvest tudi kot trener ter predvsem kot publicist in prevajalec strokovne literature. Kot trener je vzgojil vrsto odličnih atletov, uspešnih tudi na mednarodnem prizorišču. Poleg številnih člankov je prevedel tudi več knjig s strokovno športno tematiko. Dvajset let je izdajal strokovno športno revijo Vrhunski dosežek, v kateri je objavljal prevode znanstvenih člankov o najnovejših dosežkih na področju športne znanosti. Med njegovimi naročniki so bili tudi Iztok Čop, pa Janica in Ivica Kostelić.

Pred desetletjem je svoj prevajalski opus začel bogatiti s prevodi sodobnih filozofskih del Platonovo maščevanje, Filozof in volk, Gonilna sila dobrega – Dalajlamova vizija za naš svet, Knjiga mrtvih filozofov, Pravičniški um – zakaj dobre ljudi ločujeta politika in religija, Velika ideja – zakaj je enakost boljša za vse in Hipoteza o sreči so le nekateri naslovi del, ki so nanj naredila poseben vtis in jih slovenskim bralcem v svojem prevodu ponuja v spletni knjigarni Založbe Penca.

Prejemniki Bloudkovih priznanj za leto 2023 (Foto: Aleksander Lilik)

Letošnji prejemniki Bloudkovih priznanj so:

Bloudkove NAGRADE:

Anže Lanišek – za vrhunski mednarodni športni dosežek

Janez Penca – za življenjsko delo v športu

Vojko Orel – za življenjsko delo v športu

Franc Ekar – za življenjsko delo v športu

Bloudkove PLAKETE:

Zvone Dežnak – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Hafner Edvard – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Franc Hočevar – za življenjsko delo v športu

Matjaž Jemec – za življenjsko delo v športu

Vita Lukan – za pomemben tekmovalni dosežek

Samo Masleša – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Zdenko Mikulin – za življenjsko delo v športu

Organizacijski odbor Maratona treh src/Športno društvo Tri srca – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Danilo Vladimir Sergaš – za življenjsko delo v športu

Janez Slatinšek – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa in za življenjsko delo v športu

I. Vidmar