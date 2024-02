Nika Glojnarič balkanska dvoranska prvakinja, Veronika Sadek bronasta

11.2.2024 | 13:00

Nika Glojnarič je postala balkanska prvakinja v teku na 60 metrov z ovirami. (Foto: AZS)

Istanbul - Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) v teku na 60 m ter Filip Jakob Demšar (Mass) in Nika Glojnarič (Brežice) na 60 m ovire so na dvoranskem atletskem prvenstvu v Istanbulu osvojili zlate medalje. Rok Ferlan (Triglav) je bil na 400 m srebrn, bronasta pa Novomeščanka Veronika Sadek (Slovan) na 800 m.

Čurin Prapotnik (Ptuj) je bil prvi na 60 m s 6,66 sekunde in je le za dve stotinki zaostal za osebnim rekordom. Tega sta izenačila oba tekača na 60 m ovire, Glojnarič je zmagala z 8,08 sekunde, Demšar pa je tekel 7,70 sekunde.

Ferlan je bil na dva dvoranska kroga drugi s 46,63 sekunde, pred Ferlanom je v slovenski zgodovini le Luka Janežič, ki je s 46,02 slovenski rekord postavil 27. januarja 2018 na Dunaju. Sadek je za tretje mesto na 800 m s časom 2:03,40 popravila osebni rekord. Tega je izboljšal tudi Jan Vukovič (Kladivar), ki je bil četrti z 1:48,53 na 800 m.

Lucija Potnik (Radlje) je bila peta na 60 m s 7,47, kolikor so namerili tudi Maji Mihalinec Zidar (Mass), ki pa je bila po fotofinišu šesta. To mesto sta osvojila tudi Vita Benedičič (Gorica) v skoku s palico (4,10 m) in Lovro Mesec Košir (Mass) na 400 m (47,27).

Rok Markelj (Triglav) je bil sedmi na 1500 m (3:50,72), osmi Dino Subašić (Velenje) s 7,45 m v skoku v daljino, Anže Svit Požgaj (Slovan) deveti na 800 m (1:53,57), 11. pa Jernej Gumilar (Mass) na 60 m (6,93).

Posebej uspešne nastope je zabeležila trojice slovenskih predstavnikov in z zelo dobrimi dosežki stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Nika Glojnarič je izenačila čas, ki ga je dosegla 13. januarja letos v Vidmu, ko je že tekla 8,08 sekunde in le za šest stotink zgrešila avtomatično normo (8,02) za nastop na svetovnem dvoranskem prvenstvu v začetku marca v Glasgowu.

"Moj današnji tek je bil zelo dober. Start sem končno izvedla tako, kot znam. Tudi zato se mi je tek 'poklopil' tako, kot je treba. Zelo vesela sem osebnega rekorda na tako pomembni tekmi in se že veselim naslednjega nastopa v Beogradu," je povedala Glojnarič.

Na omenjeni tekmi v Vidmu se je povzpela na tretje mesto lestvice vseh časov. Pred njo sta le legendarna Brigita Bukovec, srebrna olimpijka iz Atlante (1996) je slovenski rekord 7,78 tekla leta 1999 v Stuttgartu, in Marina Tomič z 8,05 leta 2014 v Karlsruheju.

Čurin Prapotnik se je v Istanbulu povsem približal letošnjemu dosežku iz Maribora. V štajerski prestolnici je 3. februarja osebni rekord tekel za zmago v času 6,64 sekunde. To je drugi najboljši dosežek vseh časov v državi.

Obenem je tedaj le za šest stotink zgrešil normo (6,58) za SP marca v Glasgowu, tokrat za le dve stotinki več. Pred Čurinom Prapotnikom je z državnim rekordom le Matic Osovnikar, ki je 6,58 tekel 5. marca 2004 v Budimpešti.

Demšar je v Turčiji tekel še hitreje kot v Stockholmu 3. februarja, ko je na mitingu bronaste dvoranske serije Svetovne atletike s 7,74 sekunde tekel do tokratne tekme svoj najboljši izid sezone. V Istanbulu je le za sedem stotink zaostal za normo (7,62) za SP v začetku naslednjega tedna na Škotskem.

Demšar je najhitreje doslej tekel 11. februarja lani v Clemsonu v ZDA (7,70). Je že nekaj sezon prepričljivo drugi na slovenski večni lestvici, pred njim je le Damjan Zlatnar, ki je 7,64 tekel 29. januarja 2008.

"Super tekma je za mano. Včerajšnje potovanje je bilo naporno in tudi predvčerajšnjim nisem veliko spal. Pogoji tako niso bili idealni, a sem to odmislil in se motiviral. To je super delovalo. Tek je bil tehnično boljši kot na prejšnjih tekmah, najboljši v sezoni. So bile še napake in imam tako še rezerve. V torek imam še tekmo v Beogradu, ta je srebrne svetovne serije in prinaša veliko več točk kot tekma v Istanbulu. Zato tam želim ponoviti ali še nadgraditi tokratni nastop," je povedal Demšar.

STA; M. K.