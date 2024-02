Gorelo v kamnolomu in dimnikih

11.2.2024 | 08:20

Sinoči ob 20.59 je v kamnolomu v Novi vasi, občina Ivančna Gorica, gorel večji kup avtomobilskega odpada. Požar so pogasili gasilci PGD Kriška vas in Višnja Gora.

Ob 17.11 je v naselju Podbukovje, občina Ivančna Gorica, gorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Lastnik je še pred prihodom gasilcev ugasnil oljno peč, zato je požar sam ugasnil. Gasilci PGD Krka so pregledali dimnik in okolico objekta.

Ob 13.55 so v naselju Trdnjava, občina Kočevje, gorele saje v dimniški tuljavi stanovanjskega objekta. Pred prihodom gasilcev PGD Kočevje so saje v dimniku že izgorele. Gasilci PGD Kočevje so dimnik in okolico dimnika pregledali s termovizijsko kamero. Nevarnosti za razširitev požara ni bilo.

M. K.