FOTO: Mama Manka, kraljica Glavnega trga

10.2.2024 | 16:40

Mama Manka, zmagovalka

Novo mesto - Za mamo Manko se ni bati. Ko se bo igranja njenega lika naveličal Sašo Đukić, bo imel naslednika, oziroma jo že ima, prikupno malo maškaro, zmagovalko tekmovanja za naj maškaro na novomeškem karnevalu na Glavnem trgu. Dobesedno pometla je s konkurenco. Ostala mesta na odru pred Fichtenauovo hišo na zgornjem koncu Glavnega trga so si razdelili morski pes, družina Vreme, Sladkarijomat in Penice.

Naj maškare Glavnega trga (Foto: I. V.)

Toplo vreme brez napovedanega rosenja sta tokrat v pustno povorko na novomeškem Glavnem trgu privabila več pustnih šem kot v preteklih letih, skoraj toliko jih je bilo, kot ko je na silvestrovo tam pela Nina Pušlar. Tudi ponudniki krofov so se dobro izkazali, saj jih ni, kot se ob takih priložnostih rado zgodi, zmanjkalo, še preden se vse skupaj začne. Tudi tekmovali so med sabo krofarji in Rado Trifković, ki se je tudi tokrat oblekel v kostum žabca, je za zmagovalca, ki ga je med drugim za prvo nagrado čakalo kosilo v bližnjem gostišču Na trgu, razglasil gostišče Na trgu.

Krofov ni zmanjkalo. Jožica Verček iz društva Trškogorsko srce je ponujala še čisto sveže.

A se je izkazalo, da je predsedniku komisije za izbor najboljših krofov, novomeškemu podžupanu Urbanu Kramarju, sicer znanemu novomeškemu ljubitelju krofov, marmelada stopila v glavo, in je moral konferansje, ko so pustne šeme, ki so na trg prikorakale ob zvokih muzike novomeške Mestne godbe in v spremstvu mažoretk, že odhajale, še enkrat razglasiti zmagovalni krof. Cvrl se je pod kuhalnico dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Janje Lapuh.

Istočasno je v Novem mestu potekal pustni karneval tudi v BTC-ju, popoldne pa je sledil še Mojčin karneval v telovadnici Osnovne šole Drska.

I. V.

