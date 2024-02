''Stopimo skupaj'' za pomoči potrebne

10.2.2024 | 16:25

Zbrane so pozdravile predsednica Rdečega križa Metlika Mojca Stopar Zevnik (desno) in sekretarka RK Metlika Zalka Klemenčič ...

... ter županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič.

Metlika - Rdeči križ Metlika je v telovadnici OŠ Metlika včeraj organiziral tradicionalni dobrodelni koncert Stopimo skupaj za pomoč ljudem v stiski.

OZ RK Metlika materialno in finančno skozi celo leto pomaga številnim družinam in posameznikom v stiski. Družin, ki se čedalje teže preživljajo, pa je vse več, socialne stiske so poglabljajo. Pri Rdečem križu pravijo, da skupaj s prostovoljci poskrbijo, da nihče ne bo ostal lačen, je pa vse več strahu med ljudmi, kako bodo preživeli iz meseca v mesec, kako bodo poravnali položnice, plačali zdravstveno zavarovanje in kako bodo kos podražitvam. Potreb po pomoči je vse več, mnoge družine, ki so še do nedavnega lahko vzdrževale običajno gospodinjstvo, prosijo za pomoč.

Metliški RK vsako leto zbira sredstva tudi s pomočjo dobrodelnega koncerta Stopimo skupaj. Zbrana sredstva lanskega koncerta so namenili za obnovo bivalnih prostorov po dveh požarih, nakup in umestitev hišnega dvigala za invalidno osebo, terapije za otroke s posebnimi potrebami, pomoč po poplavah, za hrana, položnice … Odziv in pomoč občine, obiskovalcev, donatorjev, nastopajočih, medijev in prostovoljcev so žarek veselja in upanja za ljudi, ki jih je življenje postavilo pred hudo preizkušnjo, sporočajo iz humanitarne organizacije.

Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos zbrana sredstva - tokrat v višini 6.200 evrov - namenili za pomoč ljudem v stiski, ki jih ni malo, veliko je družin, kjer se prepletajo socialno – zdravstvene težave.

Na včerajšnjem koncertu so nastopili: ansambel Andreja Bajuka, ansambel Tonija Verderberja, skupina 2B, Juhu glasbeni mix, Sara Praznik, Manca Izmajlova, Severa Gjurin, Talia, Hot Thunder, Bort Ross, Gušti, Andraž Hribar, Septim in otroški pevski zbor Lan. Čez program sta obiskovalce popeljala voditelja Petra Majdič in Lojze Bojanc.

M. K.

Foto: OZ RK Metlika

Galerija