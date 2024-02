V Trebnjem nesreča motorista, na Otočcu avto na streho

10.2.2024 | 08:30

Včeraj ob 14.54 sta na Režunovi ulici v Trebnjem trčila voznik z osebnim vozilom in voznik motornega kolesa. V nesreči je bil poškodovan motorist. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje ter ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, izvedli požarno in naletno varovanje, nudili pomoč reševalcem ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje.

Ob 21.40 je na Otočcu, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, razsvetljevali kraj dogodka, vozilo dvignili in postavili nazaj na kolesa ter očistili razlite motorne tekočine. Poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Novo mesto.

Zagorela električna ogrevalna vodovodna pipa

Ob 16.23 je v naselju Mlaka pri Kočevju zaradi okvare zagorela električna ogrevalna vodovodna pipa. Prisotni so pred prihodom gasilcev odklopili pipo iz električnega omrežja. Gasilci PGD Stara Cerkev in PGD Kočevje so pogasili tleče ostanke, pregledali okolico in prezračili prostore.

Požar v naravi

Ob 15.03 je ob ulici Pot v gaj v Novem mestu gorela suha trava s podrastjo. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

M. K.