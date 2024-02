Ob kulturnem prazniku v Črnomlju podelili Župančičeva priznanja

8.2.2024 | 18:30

Fotografije: Jani Pavlin

Črnomelj - Mešani pevski zbor Samospev je ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika v občini Črnomelj prejel Župančičevo plaketo, Boštjan Kavčič in KUD Zlata skledica pa Župančičevo diplomo. Slavnostni govornik na proslavi je bil antrolopolog Dan Podjed, zbrane pa je nagovoril tudi župan Andrej Kavšek.

Mešani pevski zbor Samospev Črnomelj je Župančičevo plaketo prejel za 30-letnico delovanja in dragocen, izjemen prispevek k prepoznavnosti in kakovosti belokranjskega zborovskega petja in kulture, so sporočili s črnomaljske občine. Kipar Boštjan Kavčič je Župančičevo diplomo za leto 2023 prejel za izstopajoče uspehe na področju kiparstva in izjemen prispevek k prepoznavnosti Bele krajine, KUD Zlata skledica pa za prepoznavno, uspešno, kakovostno in predano kulturno-umetniško ustvarjanje ter izjemno promocijo umetnosti kamišibaja in s tem tudi Bele krajine.

Andropolog Dan Podjed je v svojem slavnostnem govoru zbranim predstavil izzive, ki jih prinaša umetna inteligenca v kulturnem svetu in na splošno ter zaključil z zanimivo pesmijo o Črnomlju, ki jo je napisal Chat GPT.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili Mladinska vokalna skupina Vivace iz Glasbene šole Črnomelj, Glasbena skupina Anbot, Judita Ilenič Kopač, Peter Jud in Andrej Kunič. Prireditev je organizirala Območna izpostava JSKD Črnomelj, povezoval pa jo je Aleksander Riznič.

M. K.

