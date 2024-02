Simfoniki tradicionalno za praznik

8.2.2024 | 14:00

Novo mesto - Novo mesto je na predvečer kulturnega praznika, že dvaintridesetič, proslavilo Prešernov dan s koncertom simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine. Pod taktirko dirigenta Mira Sajeta so koncert začeli s klasiki, Bedřichom Smetano, Cécilom Chaminadejem, Gustavom Ipavcem in Georgom Bizetom, se z venčkom njihovih uspešnic poklonili članom švedske skupine ABBA ter koncert zaključili s sodobnejšim repertoarjem, s skladbami Roka Goloba in Michaela Jerga ter Oscarja Navarra.

Kot solistke so se orkestru priključile nekdanje učenke Glasbene šole Marjana Kozine flavtistka Maja Špilar sopranistka Eva Gorenc in mezzosopranistka Kristina Koračin ter sopranistka Zoja Maksl, ki je še vedno učenka novomeške glasbene šole, ki je, tako kot sta bili to tudi njeni kolegici na odru, učenka Irene Yebuah Tiran. Orkestru se je v drugem delu koncerta priključil mladinski pevski zbor Glasbene šole Marjana Kozine pod vodstvo pevovodje Petre Slak.

Slavnostni govornik, novomeški župan Gregor Macedoni, je tokrat opozoril na škodo, ki jo človekovemu umu povzroča buljenje v ekrane pametnih telefonov, na nezmožnost vzdrževanja pozornosti in poglabljanja v zahtevnejša besedila in vse drugo, kar to povzroča. Someščanom je ob prazniku zaželel, naj v roke vzamejo knjigo, naj gredo na koncert in si ogledajo razstavo ter jim zaželel čim več kulturnih užitkov ob današnjem kulturnem prazniku.

I. V

