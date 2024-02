Podelili Prešernove plakete in priznanja; Rosvita Pesek: To je praznik naše identitete

8.2.2024 | 09:00

Sevnica - Na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja, so na osrednji sevniški slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku podelili Prešernove plakete in priznanja. Za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja jih vsakoletno podeljuje Zveza kulturnih društev Sevnica.

Prešernovo priznanje so prejeli Literarna skupina Večerna zarja, Mihaela Jazbec, Jasna Pinoza in Radovan Hribar. Bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Marija Knez in Jože Knez. Srebrno Prešernovo plaketo sta prejela Ana Štojs in Jože Dernač. Zlato Prešernovo plaketo je Zveza kulturnih društev Sevnica podelila Ljudskim pevkam z Blance. (Obrazložitve priznanj spodaj v priponki)

Kulturno dvorano v Sevnici so obiskovalci napolnili skoraj do zadnjega sedeža. Zbrane je uvodoma nagovoril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Izpostavil je pomen kulture v vsakdanu posameznikovega življenja. »Kultura je povezovalna, kohezivna sila naše družbe, prijetnih odnosov in prijetnega bivanja v našem kraju«, je poudaril. Osrednja gostja in slavnostna govornica dr. Rosvita Pesek je v svojem govoru izpostavila pomen pristnih medčloveških odnosov, za katere se zdi, da ob izpostavljenosti tehnologiji postopoma, a z gotovostjo izginjajo. Ob tem izginja tudi naša osebna kultura, saj ob vse večji odvisnosti od aplikacij, ki naj nam bi lajšale življenjske odločitve, ne izbiramo več tistega, kar je pred nami. Ob tem je pozvala, naj se veselimo vse kulture, ki nas obdaja. Knjiga, literatura, glasba, likovna umetnost, obujanje starih običajev, vse to je razlog za veselje. »Slovenski kulturni praznik je pravzaprav praznik naše identitete, torej vsega tega, kar smo dobili v dar od naših prednikov«. Svoj govor je sklenila s citatom iz Prešernovega Sonetnega venca.

Kulturni program so popestrili učenke in učenci Podružnične šole Studenec, ki so pripravili zabaven skeč, posvečen Francetu Prešernu, zaokrožile pa so ga pevke Vokalne skupine Veritas. Dogodek je povezovala Tanja Mikolič.

V preddverju dvorane so si obiskovalci lahko ogledali razstavo izbranih likovnih del XXIII. Mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2023.

Letošnjo osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku so organizirali Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica, Knjižnica Sevnica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Sevnica in Javni zavod za kulturo, turizem, šport in mladinske dejavnosti Sevnica. Celostno grafično podobo dogodka je oblikovala Nevenka Flajs.

